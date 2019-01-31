中市府：盡速給付花博權利金 卓冠廷：盼花博花開結果

2019年01月31日 21:48 中時 盧金足

前台中市府新聞局長卓冠廷表示，希望花博成為台灣觀光的能量而非障礙；更希望花博最後能夠花開結果，而不是花謝蒂落。（盧金足攝）

外傳國際園藝生產者協會（AIPH）發函給台中市政府，指尚未收到花博權利金，不排除終止授權，引發各界關切！市府今晚舉行記者會說明，依市府與AIPH的約定，第一次給付時間為花博開幕後一個月內，雖然前市府當時未完成給付，但新市府上任勇於承擔、積極處理，二月一日盡速完成第一次權利金給付。對此，前台中市府新聞局長卓冠廷表示，前台中市長林佳龍帶領的團隊成員呵護花博、期盼圓滿成功的心沒有改變，希望花博成為台灣觀光的能量而非障礙；花博最後能夠花開結果，而不是花謝蒂落。

新問局長吳皇昇表示，尚未收到外界所指AIPH信函，副市長令狐榮達今晚6點15分已主動與AIPH秘書長TimBrierecliffe取得聯繫，說明市府將盡速完成第一次權利金給付，獲AIPH正面回應，對方也放下相關疑慮，請外界無須擔心。

副秘書長陳如昌指出，市府與AIPH雙方當初約定，給付門票收入1％給AIPH，並分兩次付款，第一次給付時間為花博11月3日開幕後的一個月內，亦即去年12月3日前，雖然前市府當時未完成給付，但新市府團隊上任勇於承擔，並持續處理付款事宜，已與AIPH取得共識，將盡速給付第一次權利金，即實際門票收入預估值1％的二分之一，約新台幣300多萬元。

此外，AIPH今晚也回信給市府表示，很欣慰看到市府持續運用多元策略，像是擴大里鄰長參與等方式，吸引旅客到訪台中花博，希望能持續與市府保持密切合作。

市府說明，市府自今年元旦起實施台中市民、台中新住民及世界各地12歲以下兒童免費參觀花博政策，預估將藉此再帶動市民帶更多外地遊客造訪花博，距離花博閉幕剩下三個月，市府一定會持續行銷花博，吸引更多世界旅客到訪，AIPH也承諾將協助市府，鼓勵更多國際旅客來花博。

對此，卓冠廷表示，去年11月底台中市長選舉由盧秀燕勝選，盧秀燕提出看花博台中市民免費政見，與原團隊收費活動不同，12月3日對原市府團隊看守期相關付款公文由前副市長張光瑤批示「新市府團隊政策尚未確定，此款項由新市府團隊執行」。

卓冠廷強調，盧秀燕擔任市長後，陳如昌高升副秘書長，並負責花博業務，理應沒有「沒做好交接」的問題，不能以「沒最好交接」的理由卸責，無助於解決問題。

卓冠廷說，林佳龍帶領的團隊成員呵護花博、期盼一切圓滿成功的心沒有改變，也希望花博成為台灣觀光的能量而非障礙；更希望花博最後能夠花開結果，而不是花謝蒂落。

(中時 )