余莓莓眉飛色舞談《延禧》 認「看了一些」陸劇令人驚呆

余莓莓在節目中稱《延禧攻略》中的乾隆有點可愛。(取自YouTube、微博)

友善列印
中時電子報
余莓莓。(本報系資料照)
20190128中天新聞　帶壞觀眾！　宮鬥劇「延禧」、「如懿」遭禁播

經常在螢光幕上舌戰藍營名嘴的余莓莓，政治立場鮮明，然而她日前在政論節目上的一番話，卻驚呆一票網友。因為余莓莓不僅在節目上能詳述乾隆一角在夯劇《延禧攻略》、《如懿傳》中的不同，還大方坦承自己「看了一些」陸劇。

《北京日報》日前在官方微博列舉宮鬥劇的5大罪狀，直指這些宮廷劇的熱播雖然能豐富大眾娛樂的生活，但也產生不容忽視的負面影響。據悉，大陸各大衛視已緊急停播宮鬥劇，當然也包括《延禧攻略》、《如懿傳》。

然而余莓莓日前上政論節目談起大陸禁宮鬥劇的議題，起手式當然要先批評大陸一番，先批大陸官方「只許州官放火不許百姓點燈」，自己批鬥政敵心虛，接著又說：「包括那個什麼《如懿傳》，乾隆在《延禧》還有點可愛，到《如懿傳》有點討厭、心機深沉對不對。你在諷刺當道嗎？」

余莓莓話一說完，也引發主持人好奇問：「莓莓姐是不是也都看了？」她亦大方認：「對啊，我看了一些，對不對。」政治立場鮮明的余莓莓竟然也會看陸劇，也讓PTT網友超意外，紛紛留言「我以為他們吃喝拉撒能不碰中國就不碰中國，難道余莓莓都不怕自己被中國文化統戰嗎」、「親中愛台的精髓」，但也有人認為政治是政治、生活是生活，不須混在一起談。

(中時電子報)

鈕承澤捲性侵疑雲 嫌東區住家風水差低調搬離
交往26年 葉子楣醫生男友心臟病發猝死！
男偶像傻戴17年綠帽 孩子長大後…竟撞臉他隊友！

羅大佑耍酷不肯脫 被蕭煌奇一題… 劉奕兒宜蘭拍戲貪戀美食 因「他…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。