余莓莓眉飛色舞談《延禧》 認「看了一些」陸劇令人驚呆

2019年01月31日 21:30 中時電子報 吳玫穎

余莓莓。(本報系資料照)

20190128中天新聞 帶壞觀眾！ 宮鬥劇「延禧」、「如懿」遭禁播

經常在螢光幕上舌戰藍營名嘴的余莓莓，政治立場鮮明，然而她日前在政論節目上的一番話，卻驚呆一票網友。因為余莓莓不僅在節目上能詳述乾隆一角在夯劇《延禧攻略》、《如懿傳》中的不同，還大方坦承自己「看了一些」陸劇。

《北京日報》日前在官方微博列舉宮鬥劇的5大罪狀，直指這些宮廷劇的熱播雖然能豐富大眾娛樂的生活，但也產生不容忽視的負面影響。據悉，大陸各大衛視已緊急停播宮鬥劇，當然也包括《延禧攻略》、《如懿傳》。

然而余莓莓日前上政論節目談起大陸禁宮鬥劇的議題，起手式當然要先批評大陸一番，先批大陸官方「只許州官放火不許百姓點燈」，自己批鬥政敵心虛，接著又說：「包括那個什麼《如懿傳》，乾隆在《延禧》還有點可愛，到《如懿傳》有點討厭、心機深沉對不對。你在諷刺當道嗎？」

余莓莓話一說完，也引發主持人好奇問：「莓莓姐是不是也都看了？」她亦大方認：「對啊，我看了一些，對不對。」政治立場鮮明的余莓莓竟然也會看陸劇，也讓PTT網友超意外，紛紛留言「我以為他們吃喝拉撒能不碰中國就不碰中國，難道余莓莓都不怕自己被中國文化統戰嗎」、「親中愛台的精髓」，但也有人認為政治是政治、生活是生活，不須混在一起談。

(中時電子報)