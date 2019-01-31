奧運男足新裝亮相 新春限量帽T今上市

2019年01月31日 21:31 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

本土品牌ANGO以1500萬贊助額，成為中華足協今明兩年的服裝合作廠商。而第一支要穿著新戰袍參加正式比賽的代表隊，U23奧運男足在農曆年前把握時間集訓備戰，球員穿著的新款帽T令人眼睛一亮，這件帽T的新春限量款今天開賣，僅有200件，也是足協與新合作廠商推出的第一件周邊商品。

足協敲定服裝贊助合約後，最先穿新戰袍出賽的隊伍將是男足國家隊，預計3月17日作客緬甸踢國際友誼賽。U23男足則要在3月下旬出征柬埔寨，與地主隊及強敵韓國、澳洲交鋒，力拚晉級明年1月的U23亞青錦標賽，這項賽事也將決定東京奧運的亞洲區門票。

U23男足由總教練王家中領軍，陣中球員幾乎都是現役大學生，一放寒假就開始訓練，把握過年前的時間備戰，成年國家隊新任教頭蘭卡斯特（Louis Lancaster）也現身鼓勵球員，畢竟包括游家煌、涂紹捷等U23主力，此前就已入選成年國家隊。

新款訓練服走簡約風格，舒適度也獲得U23奧運男足國腳好評。（中華足協提供）

此前足協與ANGO的簽約記者會上，展示了男、女、五人制各個代表隊的新球衣，而在U23男足的訓練中，新款的藍灰色訓練服也正式亮相。由於正值冬天，球員們穿著保暖的深黑色帽T，也讓球迷眼睛一亮。

事實上，這件帽T就是ANGO與足協合作後推出的首款周邊商品，只是新春限量版為深灰色、燙金LOGO，今起在拍賣網站上開賣，限量200件，購買即送新春限量賀歲春聯貼紙，詳情可至ANGO官方臉書查詢（https://www.facebook.com/ANGOTAIWAN/）。

ANGO代表表示，這次跟足協嘗試使用單色版的LOGO，塑造簡約的運動風格，帽T與訓練衣走一樣的編織，都用高階運動布料，帽T裡刷毛保暖。希望藉首次限量特賣測試市場反應，作為未來開發多元周邊商品的參考。

(中時電子報)