連續5年公益圍爐台糖長榮宴請弱勢送暖

2019年01月31日 21:50 中時 曹婷婷

農曆春節前夕，家家戶戶都在享用團圓年夜飯，以「公益大家庭」自許的台糖長榮酒店，連續5年舉辦公益圍爐，讓弱勢朋友不孤單，在這個大家庭一起團聚，31日晚間「2019豬事圓滿公益圍爐晚宴」登場，為新年注入滿滿能量。

今年除了台糖長榮酒店，更加入財團法人張榮發基金會和台糖休閒遊憩事業部愛心社，提供台灣世界展望會、南家扶中心、伊甸基金會、勵馨基金會、唐氏症關愛者協會等9個社福團體約370人。

台糖長榮酒店持續5年舉辦公益圍爐宴，年年都希望帶給參與者不同驚喜與感受，從第一屆主題的「感謝」、第二屆的「恩典」、第三屆的「歡樂」、第四屆的「家人」、直到第五屆的「勇氣」，將每個人緊緊繫在一起，正因不分你我的這份愛，感染更多愛心單位願意加入公益大家庭。

往年，酒店憑藉著336美食市集的冷熱飲品義賣、新舊二手品拍賣會等模式，點滴籌募圍爐宴經費，今年加入了台糖公司愛心社與張榮發基金會一起圓滿完成團圓經費籌措，另，當日晚宴，台糖公司陳秀姬副總經理與和張榮發基金會鍾德美執行長更帶領活動人員，完整編入台糖長榮酒店志工服務隊行列，投入招待、跑菜、備菜等服務，讓弱勢家庭們感受熱情與暖意。

晚會由瑞復益智中心「瑞復大小聲鼓隊」震撼開場、南家扶中心「拉芙‧優克烏克麗麗才藝隊」賀新春演出、還有小小鼓王-祐祐精彩互動、全程相信樂團節目串場，透過小遊戲、抽獎、歌舞唱跳，將彼此的心凝聚，會後有多個社福團體帶著服務對象向主辦單位和長榮國際連鎖酒店表達感謝之意，表示參與酒店圍爐宴是一整年最值得期待與幸福的事，期許這麼有意義的團圓宴可以年年持續下去。

(中時 )