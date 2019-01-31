過年塞車不用怕！星巴克25間車道型門市 咖啡隨時帶著走

2019年01月31日 22:28 工商 劉馥瑜

星巴克嘉義「民雄門市」。圖／業者提供

星巴克花蓮「洄瀾門市」不僅是全台首間貨櫃屋門市，也兼具車道型門市功能。圖／業者提供

星巴克花蓮「洄瀾門市」內裝相當具有特色。圖／業者提供

星巴克台中「市政門市」。圖／業者提供

春節9天連假即將展開，因應返鄉過年或出遊車潮，連鎖咖啡龍頭星巴克表示，目前全台共25間車道型門市（Drive-Thru），消費者毋需下車即可點餐，將咖啡或餐點帶著走，且不同的車道型門市也有各自特色店裝風格，消費者可在長途開車的過程中，當作稍微休憩走走的中繼補給站。

星巴克表示，自2013年開設車道型門市以來，以車道便利性服務受到消費者正面迴響，目前北中南東都已設置車道型門市，為顧客提供更便利的服務，例如：雙北目前唯一的車道型門市「新莊思源門市」，以及首度進駐新竹的第一間車道型門市「竹北自強門市」，還有台中的「市政門市」及「中清門市」等。

此外，去年下半年，星巴克車道型門市更進一步拓展到東部的「洄瀾門市」，該門市也是目前全台、甚至全亞洲首間貨櫃屋門市，不僅有車道點餐服務，外觀辨識度極高的交錯型白色貨櫃屋，更已成為當地知名地標，是許多觀光客爭相朝聖的門市。

星巴克指出，即日起至2月1日推出「星禮程活動-慶新春迎好運BONUSSTAR」，單筆結帳滿600元，可額外獲贈6顆星（可累計），且每店結帳前100名會員，可再獲贈【新春限定紅包袋】乙組活動，讓顧客趕於年節前採買禮盒的同時，也享有優惠。

(工商 )