安倍對中政策：協調與嚴防並行

2019年01月31日 23:24 中時 黃菁菁

日本首相安倍晉三28日在國會發表施政方針演說，強調他已讓日中關係完全回到正常軌道，還要將日中關係推向新的階段。他同時強調，日本的安保要靠自己努力，要在《新防衛大綱》之下，徹底地強化安保體制，建構新的防衛力。然而《新防衛大綱》劍指大陸，故被陸媒解讀為，安倍的對中政策是協調與嚴防並行。

安倍施政演說中指，「通過去年秋天訪問中國，日中關係已完全回到正常軌道」。他強調，已與中國國家主席習近平確認了「在國際標準下從競爭到協調」、「互不威脅」、「共同發展自由公平的貿易體制」3原则，今後兩國將本著3原則來增進領袖間互訪，以政治、經濟、文化、體育、青少年交流為首，深化所有領域的國民交流，將日中關係推向新階段。

施政演說第5章「戰後日本外交總決算」中，有關「再構築安保政策」的內容指出，日本的安保環境激烈變化，並快速地增加了嚴峻性和不確定性。自己的國家安全只能靠自身的努力來守護。日本要在《新防衛大綱》之下，徹底地強化安保體制，建構新的防衛力。

安倍在安保政策中雖沒有指名中國，但去年12月發表的新《防衛大綱》最大焦点仍是應防範中國的軍事崛起。大綱中指出，中國以建立全球一流軍隊為目標，欠缺透明性、國防費激增、以核武、飛彈和海空戰力為主，迅速擴大和增強軍事的質與量，也迅速發展網絡、電磁波領域的能力。

大綱還指，中國憑藉力量試圖單方面改變現狀，在東海等海空域擴大軍事活動，並向太平洋和日本海擴張，近年更頻繁進出太平洋並在南海建設軍事據點。這些軍事動向，令包括日本在內的地區與國際社會對安保環境產生強烈憂慮，故必須持續重大關切。日本為因應中、俄、朝的威脅需增強防衛力，日本政府去年編列了27.47萬億日圓的防衛預算，將用於未來5年增購軍備、裝修準航母等。

日本防衛省智庫「防衛研究所」30日發表的《中國安全戰略報告》報告中也提及，中國以「一帶一路」的構想推動構建中國主導的國際秩序，引發了美國和東南亞等國家和組織的警惕，而中國在東海和南海以軍事力量為背景，強行改變現狀的做法也提升了不信任。

安倍在演說中只強調日中關係好的一面，在安保政策上卻仍對大陸抱持警戒，協調與嚴防並行似乎是安倍基於現實考量所採取的對中外交策略。

(中時 )