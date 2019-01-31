hTC秀過往絕版手機 網友淚推這支手機狂勝三星蘋果

hTC在微博秀出經典老機照片，並表示分享就有機會抽中，也引起不少網友熱烈討論 (圖／翻攝自hTC微博)

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中時電子報
hTC One M8是粉絲們心中最經典也最棒的手機，就連外媒也給予高度肯定 (圖／翻攝自hTC官網)

台灣手機大廠hTC宏達電推出超過數百支智慧型手機，有好評如潮也有被罵翻的，近日hTC在微博跟風10年挑戰，秀出過往推出過的智慧型手機，還表示分享就有機會抽到這些已經絕版的手機。其中一款網友看到紛紛淚推，直呼是hTC出過最經典也最棒的手機，那就是hTC One M8。

透過照片可以看到，hTC秀出的絕版老機包括感動機Sensation XE、EVO 3D、hTC ChaCha（臉書手機）、Windows phone系統的X8系列、One、One V以及廣受女性喜愛的音韻機Rhyme，也勾起粉絲們的回憶，熱烈討論。

不少粉絲除了秀出自己第一支hTC手機，更多網友則表示希望還有機會能夠拿到hTC One M8，直說M8絕對是hTC有史以來最經典也最棒的手機。

當年hTC在CPU降級事件中，名聲重挫，偷偷換心卻未主動告知的欺騙行為也惹怒兩岸品牌支持者，連外媒也痛批太離譜，直到2014年M8推出後，強悍的拍照能力與性能，加上極為搶眼的全金屬機身，才挽回不少支持者信心，也讓外媒盛讚，給予高度肯定，甚至一度超越iPhone，成為竊賊最愛下手的手機。

(中時電子報)

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