惡男性侵7歲乾女兒 因「洗香香」惡行曝光今被訴

新北一名尤姓男子認友人女兒為乾女兒，卻多次將乾女兒帶回家猥褻、性侵，女童哥哥查覺異狀並告訴學校老師，整起事件才因此曝光。(示意圖，與本案無關，圖片來源:Pixabay)

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中時電子報

新北一名尤姓男子見友人失業，多次拿出數千元資助對方，並收他的7歲女兒為乾女兒，未料後尤男卻多次帶乾女兒回家猥褻、性侵，女童哥哥查覺異狀並告訴學校老師，整起事件才曝光。新北地院今依2次強制性交、2次強制猥褻罪判尤男12年徒刑，全案可上訴。

據《蘋果》報導，52歲尤男與被害女童的父親認識20餘年，女童父親失業時尤男常掏錢資助他們，且一次就是數千元，尤男更認7歲女童為乾女兒。

2015年9月，尤男竟在友人蘆洲的住所猥褻被害女童下體，而後他更3次帶女童回住處猥褻、性侵，後因女童哥哥發現被害女童回家後「都洗得香香的」，與學校老師提及後，老師追問女童，才揭發尤男惡行。

新北地院審理時，被害女童父親雖稱不會讓女兒單獨前往尤男家，但法官發現女童父親非常信任尤男，甚至質疑是女童說謊，只想息事寧人，另有多名證人亦指稱女童父親常接受尤男經濟資助。

被害女童則證稱，雖然她有表示「不要」並用腳踢，尤男仍碰觸她身體，更做出類似伏地挺身的動作，女童並寫出她曾遭尤男磨蹭、猥褻等被害事實。

法官考量後，認為女童父親會迴護尤男，因此不採信其說詞，且經驗傷後，發現女童處女膜有舊傷，依2次強制性交、2次強制猥褻罪判尤男12年徒刑。全案可上訴。

(中時電子報)

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