涉嫌竊取蘋果自駕技術 美逮捕1名華裔員工

2019年01月31日 22:33 工商 譚有勝

中美貿易談判的敏感時刻之際，一名華裔的蘋果公司員工涉嫌為中國公司竊取自動駕駛汽車的商業機密，遭美國聯邦調查局（FBI）逮捕。這也是繼去年7月以來的第二宗類似案件，恐為中美貿易談判添加變數。

根據美國之音報導，舊金山聯邦法院的一份訴狀指出，蘋果公司發現2018年入職的陳繼忠（JizhongChen）曾在一個秘密工作區內拍照並下載了2000份文件，其中包括自動駕駛汽車項目的手冊、示意圖和圖表，該公司認為這些數據若對外洩露，恐將對公司造成嚴重衝擊。

報導指出，陳繼忠早前計劃前往中國探望聲明的父親，並在近日飛往中國的前一天被捕，恐將面臨10年的監禁和最高25萬美元的罰款。陳繼忠去年夏天被蘋果公司聘為硬體開發商人員，是蘋果公司自動駕駛汽車項目「泰坦計劃」(ProjectTitan)的5000名員工之一。

此外，陳繼忠並未告知蘋果公司自己已在一家中國自動駕駛汽車公司求職。蘋果在一份聲明中表示：「蘋果公司非常重視保密和保護我們的智慧財產權。我們正與當局密切合作，並將所有問題呈報給FBI。」

值得注意的是，2018年7月蘋果公司另一名中國員工張曉朗也被控竊取該公司有關自駕車的技術，並將這些訊息提供給中國的競爭對手「小鵬汽車」。蘋果公司自2015年起一直致力於自動駕駛汽車項目，目標是開發一款完全自動駕駛的電動汽車與特斯拉抗衡。但蘋果於2016年縮減了該項目的規模，並專注於開發為自動駕駛汽車提供動力的基礎軟體和硬體。

(工商 )