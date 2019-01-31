義交媽媽擁抱媽媽市長 高呼：歡迎回娘家

2019年01月31日 22:26 中時 張妍溱

盧秀燕（前一）31日晚間到北區、北屯區慰問春安執勤工作人員。（張妍溱翻攝）

春安工作自1月28日起至2月11日止，春節期間各項勤務相對繁重，台中市長盧秀燕31日晚間到市警二分局、五分局及所屬派出所、消防分隊等維安單位，慰勉警察、消防、憲兵人員、守望相助隊及協勤民力等，致贈年節慰問品及豬年小紅包福袋，現場義交媽媽熱情包圍，高呼：歡迎回娘家。

見到「媽媽市長」盧秀燕本尊，現場「義交媽媽」持麥克風高喊：「市長我愛妳」，開心地跟盧秀燕抱抱討合照。盧秀燕說，北區、北屯區是她的娘家，她以家人身分回來，這裡就是她的故鄉。

為感謝執勤弟兄辛勞，盧秀燕在警察局長楊源明等人陪同下，至市警局聽取春節期間加強治安工作簡報，轉往永興派出所、文昌派出所、消防局文昌分隊、四平派出所、四民里守望相助隊等，致贈年節禮盒，感謝他們維護市民安全。

盧秀燕表示，自己與3位副市長，分成4條路線，分別至不同轄區分局及所屬派出所、消防分隊、守望相助隊慰勉員警同仁，身為台中大家長，感謝執勤員警辛苦，過年期間犧牲與家人團聚時光，大家要堅守崗位讓市民安心、安全。

盧秀燕說，花博市民免費政策已經實現，另外恢復老人健保補助，前市府並未編列相關預算，但為讓市民提早獲得補助，市府已積極籌措相關預算，要讓符合資格的長輩，盡早獲得相關福利。並前往北屯區四民里守望相助隊感謝全體隊員，對治安奉獻。

台中市警察局指出，全力整備108年重要節日安全維護工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，隨時提供市民服務需求。

警察局已規劃勤務執行，積極投入與民眾息息相關的治安、交通等作為，由於「警力有限、民力無窮」，感謝協勤民力及巡守隊發揮功效，有效遏阻宵小不法行為。

(中時 )