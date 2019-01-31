過年最狂攻略！小七除夕到開工優惠「懶人包」看這邊

2019年01月31日 22:25 工商 劉馥瑜

ibonAPP今年特別推出自製紅包袋，獨一無二、話題性高。圖／業者提供

台北近期完工的「景鑫門市」，座位區從天花板到牆面都設計成粉彩點心風格，最適合網美拍照打卡！圖／業者提供

1月初在台中開幕的「港務門市」，附近有新開幕的outlet，預計連假將會吸引一波人潮。圖／業者提供

春節連假即將展開！7-ELEVEN表示，今年春節假期多達9天，許多民眾都已開始規劃行程，而全台超過5300家的7-ELEVEN也成為國人在過年返鄉、出遊不可或缺的好夥伴。為此，7-ELEVEN特別推出「小七金豬年行事曆」，精心整理從除夕到開工前的每日商品優惠「懶人包」，不論在北、中、南、東，甚至外島的門市，24小時吃、喝、玩、樂的攻略全都蒐錄在這篇。

除夕前一天，俗稱小年夜，7-ELEVEN準備一系列開運商品，如「OPEN!金豬報喜金箔紅包袋」，有別於傳統製式的紅包袋，使用燙金材質，更具高質感；還有「OPEN!開運娃娃」，有福戀、吉勝兩種款式，開運價只要268元。另外在全國570間門市的OPEN!專櫃，於1月30日至2月26日OPEN!用品指定品項任選2件85折、OPEN!食飲指定品項第2件6折優惠，新春還沒採買的民眾，到巷口小七一站就能搞定！

此外，還可趕快趁著除夕前，到小七印製專屬的紅包袋，今年ibonAPP特別推出自製紅包袋，其中更與玩美相機合作推出「DIY紅包袋」，消費者只要打開玩美相機APP，將想要列印的照片套入模板，共有3種不同造型可以選擇，接著再上傳到ibon就能印出來折成紅包袋；另外在ibonAPP中還有卡娜赫拉、OPEN小將等3款紅包袋，同樣也可放上自己喜歡的照片，即日起至2月13日1張特價15元，CP值高且話題性十足，過年時拿出這個獨一無二的紅包袋送給長輩，絕對更有誠意！

除夕當天，7-ELEVEN看準拜地基主商機，鎖定住宅及商業型門市，「經典奮起湖便當」(75元)與「奮起湖雙拼便當」(89元)備貨量較平日增加4倍，預估帶動相關類別業績成長3成。此外，針對喜愛HELLOKITTY的粉絲或是春節準備出遊的消費者，7-ELEVEN將於2月4日早上7：11起至2月11日晚上23：59止，至門市單筆消費滿199元，加價59元送「限量HELLOKITTY金豬年萬用小提袋」一個(共4款，隨機贈送)，每店限量30個，送完為止！

大年初一走春、還有初二回娘家，最讓人傷腦筋的就是要送什麼禮？7-ELEVEN準備多款「高顏質」禮盒，回娘家直接就可取貨立馬送，其中預購首次推出仿真新台幣、美金、人民幣外型打造的「嘉冠喜鈔票煎餅禮盒」，超有富貴吉祥、財源廣進的氛圍；另外針對愛喝茶的族群，首次推出「茶禮專區」，商品包括「超人氣茶禮蝴蝶禮盒」以及「華岡高山茶禮盒」，都是春節送禮的最新選擇。

大年初三睡到飽，傳統習俗這天忌諱外出拜年，只能拜財神，拜完財神趕快到小七玩抽獎，今年ibonAPP首度推出「AR秀好康」，從2月4日除夕下午6點開始，2月5日至2月11日每天早上11點起，共8天，民眾可在門市外打開ibonAPP，開啟3D互動遊戲掃描百元鈔票，或是到店內掃描複合機上的POP，有機會抽到CITYCAFE、OPENPOINT點數、網路購物折價券、外部通路優惠券等超過50項獎品，總金額更超過百萬。

年初四迎財神，這天就到小七準備好拜拜的零嘴，7-ELEVEN特別引進團購人氣NO.1的韓國小雞麵，這次推出綜合口味「Enaak點心麵綜合口味盒裝」，獨家只在7-ELEVEN才買得到，還有「初鹿牧場-棉花牛奶糖」，是添加初鹿煉乳的棉花牛奶糖，有粉紅點點及春節限定兩種款式，即日任選第2件省100元；此外更結合古早味兒時零嘴系列，獨家開發「華元玉黍叔漢堡口味」、「華元卡力濃厚醬油風味」等經典口味，超大袋包裝任選2入89元；還有獨家販售的「evian迪士尼90周年限量造型禮盒」，一次5款米奇包裝，好運價只要299元。

此外，去年7-ELEVEN舉辦超過1.6萬場廣受歡迎的「好鄰居同樂會」，初五出遊推薦大家提早上網報名參加，今年春節、元宵節前後共舉辦超過457場，場次較去年同期成長超過4成，活動類型除了說年節故事、元宵猜燈謎、吉祥話體驗，還有各式DIY滿足小朋友動手作的樂趣，像是寫春聯、賀年卡或新年飾品製作、搓湯圓或彩繪燈籠等，今年更結合ibonAPP的行動列印客製紅包袋，搭配OPEN小將可愛肖像，列印全家福、小朋友照片在紅包袋上既喜慶又有紀念意義，遍及全台的各式新春限定活動，吸引許多返鄉過節的家庭跨縣市報名，是農曆新年期間親子出遊的好選擇。

初六開工前再玩一波！小七推薦北中南各地特色門市，其中台北近期完工的「景鑫門市」最有少女心，座位區從天花板到牆面都設計成粉彩點心風格，最適合網美拍照打卡；台中則是推薦1月初開幕的「港務門市」，加上附近還有新開幕的outlet，預計連假將會吸引一波遊逛人潮；南台灣以「亞新灣門市」最有話題，門市二樓座位區挑高7米，無論是白天的陽光還是夜晚的景色，都特別有感，加上長廊、城市壁畫等設計，仿佛置身國外一般；還有雲林的「麥豐門市」，配合隔壁鎮南宮供奉的玄天上帝，特別打造全台第一個「Q版神明3D彩繪牆」，最適合過年大人、小朋友都來拍照加持一下！

(工商 )