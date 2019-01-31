《沒有煙硝的愛情》加開春節口碑場 主角原型帥美如明星

2019年01月31日 22:30 中時 潘鈺楨

導演爸媽照片。（東昊提供）

導演帕利科斯基。（東昊提供）

電影《沒有煙硝的愛情》在本屆奧斯卡以黑馬之姿，一舉入圍最佳導演、最佳攝影、最佳外語電影三項大獎。故事敘述一對男女分合來去，在冷戰時期有段動人揪心的愛情。已兩度入圍奧斯卡的導演「帕帥」帕利科斯基（PawelPawlikowski）以雙親分合的故事為靈感，橫跨四國拍攝，回憶起爸媽的愛情故事，「就像50年代電影巨星的火辣熱戀：一名帥氣英挺、充滿神秘感，長得像是葛雷哥萊·畢克的醫學院學生，和一頭金髮、充滿活力、剛剛逃家的年輕女伶相遇，個性水火不容卻又彼此深深吸引。」

跟電影一樣，他的父母分合數次，並各自在冷戰時期的東西方國家拓展人生，甚至與不同的人結婚，導演則是兩人在巴黎和南斯拉夫往返間的愛情產物，也一度和雙親一起短暫住在華沙的小房子裡，擁擠的居住環境再加上一個剛出生的小孩，讓這對情侶整日爭吵不休，甚至酗酒成癮。「這種愛情，隨時都存在著一種戰爭感。他們個性相差南北，好強又躁動，但隨著時間的流逝，他們也發現沒有任何人能取代彼此，在經歷了各式政局與地理上的變遷後，沒人能像他們一樣了解對方，矛盾的是，這世界上最難相處的人也是彼此。」

分合40餘年後，導演父母親最終還是在慕尼黑相聚了，此時兩人已白髮蒼蒼，但攜手共渡了人生最後的時光。至於電影的結尾，導演則不願做過多詮釋：「愛情可能永垂不朽嗎？我認為結尾給予了一個超然的解釋。」

電影以音樂學校開啟場景，音樂在電影中佔了相當重要性。取材自波蘭傳統歌舞團的三首曲目，分別被改編成不同的樂風貫穿電影不同時期，精通爵士鋼琴的導演更將傳統舞曲融入了爵士鋼琴即興，用音樂去訴說電影裡的情慾與流亡，以及熱情和轉換。提到導演最愛的三場戲，他表示：「當然是女主角在RockAroundtheClock的獨舞戲、河邊談情說愛，以及在柏林決定私奔的內心戲。」電影2月14日情人節上映，初四至初六提前加開春節口碑場，更多電影資訊，請上東昊影業臉書專頁。片商推出絕美收藏海報套票，請洽華山電影館、誠品電影院、真善美戲院售票櫃台，以及博客來售票網。

(中時 )