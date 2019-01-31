鮮肉導演自曝從小就「女性化」 遭父反對訓練成男子漢

鏡象電影新聞稿_導演盧卡斯東特。（鏡象提供）

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《芭蕾少女夢》不僅在2018坎城影展得到4項大獎，同時入圍2019金球獎、法國凱薩獎最佳外語片，導演盧卡斯東特以27歲之姿首部作驚豔全球，他日前接受專訪時表示，父親想要他學習成為一切所謂「男子漢」的事情，但他卻對一切被貼上男性化標籤的事物反感，寧願選擇演戲和唱歌跳舞，但這些「女性化」的事情卻被他嘲笑，使他感到自卑後就不再做這些事情。

直到他在報紙上讀到一篇關於「年輕女生」的報導，雖然生理是男性，但堅信自己是個女生，即使生理性別跟她的心理性別不一樣，瞬間對「她」非常仰慕，覺得她年紀輕卻是一個充滿勇氣的角色，於是將角色寫進《芭蕾少女夢》劇本。

該片獲得2016年坎城「電影基石」（Cinefondation）的巴黎駐村計畫，同時獲得比利時電影發展基金支持。盧卡斯東特更希望透過這個作品可以看到年輕女子內在的掙扎，冒著身體危險也要成為她想成為女人的勇氣。一位15歲就勇敢選擇做自己的堅毅靈魂，這可是許多人一輩子都辦不到的事情。

昨日舉行兩場口碑試片，歌手小球映後給予極高評語，覺得原來世界上有好多不一樣的人，「感謝為自己奮鬥的每一個人，感謝有這些人，讓我們知道即使我們不一定是為了相同的事情奮戰，但那些痛苦、掙扎仍伴隨我們成長，我們必須為自己做什麼，當然別忘了『愛』。」

(中時 )

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