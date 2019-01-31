美控陸「技術偷竊」 耿爽：陸不偷不搶，靠奮鬥

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中時

日前，美國國會參院情報委員會副主席沃納稱，大陸大型科技企業的一些行為一直令人感到擔憂。這些企業在大陸政府幫助下，獲取並複製敏感技術。同日，美國參院少數黨領袖舒默稱，大陸想取代美國的科技主導地位，並且一直在偷竊。對此，大陸外交部發言人耿爽今天在31日例行發佈會上表示，美方對別國的科技發展進行抹黑、指責和打壓完全沒有道理。

耿爽表示，「美國是世界頭號科技強國，這一點我們承認。我們希望美方能用開放包容的心態看待其他國家的科技進步。」他說，「不能只允許自己發展，容不得別人進步。動輒對別國的科技發展進行抹黑、指責和打壓，這樣做完全沒有道理。」

耿爽強調，大陸的科技發展成就一不靠偷，二不靠搶，而是包括廣大科技工作者在內的全體中國人民靠智慧和汗水奮鬥出來的。

耿爽說，「競爭是市場經濟的基本特徵之一。美國整天把市場經濟掛在嘴邊，要求別國按照市場經濟的規則行事，那麼它自己更應該客觀正確地看待競爭這件事」

耿爽最後表示，陸美在科技領域存在競爭是完全正常的，只要這種競爭是正當的、公平的、符合規則的，就有利於促進雙方科技發展，並帶動人類整體的科技進步。中方願同美方進一步加強科技領域的交流合作，更好地造福兩國人民和世界人民。在這個問題上，中方是持開放包容的態度。

(中時 )

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