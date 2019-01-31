維果莫天森、馬赫夏拉阿里 靠「這樣」培養好默契

維果莫天森（左）與馬赫夏拉阿里。（CatchPlay提供）

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維果莫天森（右）與琳達卡德琳妮。（CatchPlay提供）

電影《幸福綠皮書》中，維果莫天森（ViggoMortensen）飾演的保鑣兼司機「大嘴東尼」和馬赫夏拉阿里（MahershalaAli）飾演的鋼琴家唐薛利之間，從互看不順眼到惺惺相惜的深刻情誼，令觀眾深受感動，而戲裡展現出的真摯情感也歸功於兩位演員對戲時的默契。兩人在受訪時透露培養默契的獨到之道竟然是「聽」！

因為電影最先拍攝的是開車的戲，兩人只能在車裡對戲，莫天森坐在前、阿里在後，攝影機擋住後照鏡，所以他們看不到對方的正面表情，只能聽對方說話來瞭解彼此的情緒、相互丟接台詞，但這樣更能熟悉彼此，阿里說：「我們已經非常習慣對方的語氣和聲音，之後當我們面對面拍攝其他場戲時就更有助於互動，因為我們光用聽的都知道對方有什麼反應。」

導演彼得法拉利（PeterFarrelly）也大讚兩位主角在幕前幕後激盪出的火花，在今日公布的幕後訪談中，他說：「幕前不意外，兩位都是最優秀的演員，但在鏡頭外也是，兩人的個性很互補，維果非常注意細節，他老是想很多，馬赫夏拉則像是禪師，很淡然的來了，做完事就退開。」不僅莫天森和阿里火花十足，與莫天森合演夫妻的琳達卡德琳妮（LindaCardellini）更是憑藉與莫天森的化學效應而雀屏中選，導演說：「他們就是很合，會接對方的話，宛如十幾歲就認識的老夫老妻，而大嘴東尼和他老婆就是這樣的夫妻，琳達散發出的氣質，更讓你知道她就是一時之選。」電影現正上映中。

(中時 )

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