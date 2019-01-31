高市仁武分局農曆春節連假交通疏導措施

2019年01月31日 23:02 中時 林雅惠

108年農曆春節即將到來，計有9天連續假期(0202-0210)，屆時返鄉、出遊人、車潮，必然會影響各風景區、交通幹道、觀光景點的交通，仁武分局轄內大樹區佛光山風景區所舉辦平安燈會活動，預期亦將吸引大批人潮及車潮，為維護連續假期交通順暢，特別將春節連續假期各主要路段之疏導措施提早宣導民眾知悉因應，依照往年經驗，本分局轄區各景區屆時將會踴入眾多人車潮，所以請出遊民眾務必配合遵守本分局各項管制措施，期望紓解驟增之車流，讓大家假期出遊能夠行車更順暢。

佛光山風景區將於2月5日至3月6日為期一個月，舉辦春節平安燈會活動，另義大世界預期也將湧入大量遊客，在此提供交通資訊如下：

(一)佛陀紀念館：

1.可能雍塞路段：台29線過里嶺大橋(台22線)後至興田路口。

2.行車管制措施：台29線過里嶺大橋(台22線)後至興田路口，禁止車輛迴轉，屆時自味香餐廳後之沿線缺口(含宏季餐廳前、統嶺社區、佛陀紀念館、問道場停車場出口及中油加油站至興田路4處缺口)，將以交通錐及連桿封閉，直至新舊省道路口始開放車輛迴轉，但仍會視現場交通狀況，必要時缺口封閉路段將往南(往大樹方向)延伸。

3.行車動線建議：

(1)台29線北往南(自國10嶺口交流道下、旗山、美濃及經里嶺大橋前來)車輛，可將車輛停放於佛陀紀念館(管制特定車輛進入)、問道場停車場、滿香園停車場及旁邊新整地之臨時停車場；如上述停車場停滿後，引導車輛於台29及興田路口迴轉(本分局將於該路口以交通錐等器材規劃設置迴轉區)，再往北行走進入統嶺社區南側停車場或統嶺社區停車場。屆時建議行走該路段之車輛，如直行大樹及左轉車輛行駛內側車道；要右轉統嶺社區、佛陀紀念館及問道場等停車場車輛行駛外側車道。

(2)台29線南往北(自義大世界、大樹舊鐵橋及鳳山方向前來)車輛，可將車輛停放於統嶺社區南側公有停車場，其次為統嶺社區停車場；屆時建議行走該路段之車輛，如直行往旗山及國10嶺口交流道車輛行駛內側車道；要往停車場車輛行駛外側車道。

4.停車規劃：台29線北往南車輛可停放於佛陀紀念館(管制特定車輛進入)、問道場停車場、滿香園停車場及旁邊新整地之臨時停車場，以上共計可停放大車200部、小車3000部、機車200部。台29線南往北車輛可停放於統嶺社區南側公有停車場，其次為統領社區停車場(小型車516部)。特別一提的是，為了解決往年停車位不足問題，佛陀紀念館對面增建統嶺社區南側停車場，於107年2月6日已完工啟用，可提供停放小型車達1100部，可望有效紓解往年停車位不足之狀況。

5.公共運輸：

(1)搭捷運於R16左營站、高鐵左營站、台鐵新左營站-轉乘哈佛快線(高雄客運)或8501佛光山線(義大客運)。

(2)於鳳山火車站搭乘台灣好行「大樹祈福線」。

(3)高雄火車站左方派出所旁搭乘高雄客運8010(經佛光山線)。

6.替代道路：一般遊客均自國十下嶺口交流道前往佛陀紀念館，與旗山、美濃前來遊客路線重疊，致交通雍塞，建議遊客可於仁武下交流道，行走186舊線道接台29省道前往，與旗山方向前來車流錯開，沿線均設路標導引，且從該方向前往，可將車輛順向停放於新建統嶺社區南側公有停車場，停車更為便利。

(二)義大世界：

1.預期雍塞路段：仁武交流道及下方澄觀路、水管路、義大二路、義大世界學城路段。

2.行車管制措施：

(1)學城路於義大世界購物廣場前(台灣故事館前)道路缺口封閉，禁止車輛迴轉，引導車輛自迴轉道迴轉，避免車輛因路口迴轉回堵雍塞。

(2)於義大、水管路口，派員彈性疏導管制，義大世界義大二路路段，自義大學城路口，配合義大世界保全交管人員疏導。

3.行車疏導措施：

(1)彈性依序開放各個備用停車場供停車，以免因停車秩序混亂，造成交通雍塞。

(2)另前往義大世界車輛常利用國道10號下仁武交流道前往，除協調國道公路警察局9-16時彈性開放路肩，增加車輛容量外，並於重點時段派員警加強下國道路口(澄觀仁林及澄觀水管)交通疏導。

4.停車規劃：除常設之義大購物廣場下停車場(汽車2240輛)、戶外第一停車場(機車1000輛)外、依序開放戶外第二停車場(汽車250輛)、義守大學立體停車場(汽車1460輛、機車18000輛)、皇家酒店下方B4、B5停車場(機車600輛)、第三停車場(機車3000輛)，另有大草坪汽車停車場，總計可停放汽車達6000輛。

5.公共運輸：

(1)搭捷運於R16左營站、高鐵左營站、台鐵新左營站-轉乘義大客運前往。

(2)「高鐵左營站-佛陀紀念館」及「高鐵左營站-義大世界」計程車共乘路線。

6.替代道路：

(1)經由燕巢、大社地區者可利用大社區中山路(台186甲線)接學城路(往大寮方向)。

(2)經由旗山、屏東地區者可利用台29線轉三和路(台186甲線)進入。

本轄佛陀紀念館、義大世界、舊鐵橋、澄清湖等風景區，每逢連續假期均是車潮及人潮聚集的地方，仁武分局也已預先規劃各風景區週邊交通疏導措施，並責成各風景區所在地之分駐(派出)所正、副所長除了在線上指揮調度，並要隨時上線警廣提供最新交通路況，讓出遊用路人能隨時掌握路況，提早因應避開車潮，也請各位民眾如遇有塞車，請耐心等候聽從警察或義交指揮，遵守交通規則，平平安安的出門，快快樂樂的回家。

仁武分局長梁東山誠懇呼籲，春節連續假期可預期出遊人車潮龐大，分局均已規劃交通崗勤，加強指揮疏導配合彈性管制，以有效紓解驟增之車流，如接獲交通堵塞通報，也將立即增派勤務人員到場執行交通指揮疏導工作，「哪裡有塞車，那裡就有警察」，所以請用路人安心，務必耐心聽從警方的指揮。此外，警方會即時與警廣連線，提供轄區最新交通狀況，請民眾可以收聽警廣隨時掌握路況，以便因應，務求假期交通順暢、人車平安。

(中時 )