梨山空氣瓶裝櫻花 還會幫忙「牽姻緣」

2019年01月31日 23:07 中時 盧金足

梨山賓館推出「梨山空氣瓶」，瓶內還裝著福壽山農場「千櫻園」的櫻花，諧音有「牽姻緣」寓意，很多人為空氣瓶而來。（盧金足攝）

梨山賓館推出「梨山空氣瓶」，瓶內還裝著福壽山農場「千櫻園」的櫻花，諧音有「牽姻緣」寓意，很多人為空氣瓶而來。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕就職當天，發送谷關空氣瓶當就職禮物，也宣示抗空汙的決心，谷關空氣瓶變成網路搶手貨，看好「空氣商機」，梨山賓館推出「梨山空氣瓶」，瓶內還裝著福壽山農場「千櫻園」的櫻花，由於諧音有「牽姻緣」寓意，很多人為空氣瓶而來。

梨山賓館副總經理林閔政表示，盧秀燕就職當天致贈民眾「谷關空氣瓶」，為梨山谷關的觀光業帶來人潮，春節期間訂房率高，梨山好空氣打出知名度。

為搶空氣的超人氣商機，梨山賓館推出「梨山空氣瓶」，還可以在瓶子的貼紙寫下新年心願，特別動員員工福壽山農場的「千櫻園」，將掉在櫻花園地上的櫻花裝入瓶內，連空氣都散發櫻花香味。

林閔政說，來梨山賓館住宿還可以獲紀念品，「上梨山，把回憶帶回家」的空氣瓶活動，打出只要入住三天二夜的客人都可以到櫃檯免費索取一個玻璃瓶。

由於瓶內櫻花取得為「千櫻園」掉落的櫻花，有「牽姻緣」的好兆頭，吸引很多民眾希望拿到「梨山空氣瓶」，找到有緣人。

「空氣商機真的很驚人！」林閔政強調，梨山和谷關的住宿和觀光人潮大增，盧秀燕就職時的彩蛋「谷關空氣瓶」明顯刺激谷關觀光業，沒想到一瓶空氣會帶來超人氣。

(中時 )