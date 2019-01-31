超人氣國民讀物改編《溫泉屋小女將》 惹哭動畫大師新海誠

2019年01月31日 22:47 中時 徐桐炘

溫馨勵志動畫電影《溫泉屋小女將》改編自日本作家令丈裕子的兒童小說，原作自2003年第一冊發行至今已累積300萬冊發行量，魅力風靡全日本，不僅曾改編成漫畫及動畫，更在影迷千呼萬喚中推出劇場版，電影自日本上映後討論度激增，成為Twitter電影類別討論度第一名，就連《你的名字》動畫大師新海誠也在看完後感動力薦：「《溫泉屋小女將》真是太精彩了！我被逗笑了好多次，也被惹哭了好幾次。」

該片由曾參與宮崎駿《風起》《神隱少女》《崖上的波妞》以及細田守《怪物的孩子》等多部知名動畫作品的高坂希太郎所執導，故事描述就讀國小六年級的小織，在一場意外中失去了雙親，因而投靠經營「春之屋」溫泉旅館的奶奶，在車禍中倖存的小織意外地獲得通靈的能力，因而認識了溫泉屋中的三個幽靈，在旅館面臨後繼無人的情況下，小織必須接受成為老闆娘必經的「小女將訓練」。

天生少根筋的她儘管每天都遇到嘲笑與挫折，但始終積極樂觀以對，並在旅館中幽靈們的鼓勵之下逐漸成長，溫暖勵志情節多年來感動無數大小粉絲，就連本片導演高坂希太郎也被原著小說的世界觀給深深吸引，感嘆表示：「不愧是暢銷作品，竟然可以把這麼多要素塞在一部作品裡，不僅巧妙地融入了幽靈的奇幻元素，每個旅客之間的故事與對話也十分有趣，不時還可催人淚下，這樣的題材實屬少見。」該片2月27日上映。

(中時 )