V.K克娃娃臉 地方媽媽迷到組後援會

2019年01月31日 22:48 中時 蔡琛儀

亞洲流行鋼琴演奏家V.K克，18日發行了出道十年的紀念專輯《光無盡墜落的美麗》，並從去年底開始舉辦全新的亞洲巡演《時空漣漪》演奏會，在今年初配合新專輯發行更返回家鄉台灣，於19、20、26、27在北中南三地連辦四場演奏會，台北場開賣三小時內搶購一空，緊急加場後更是在兩小時內搶購一空。

V.K克從無名小站起家，在這三場的演奏會上，有不少粉絲族群都是媽媽，而且還帶著自己的父母及小孩一起來看，儼然成為師奶殺手的他，更有媽媽們組成後援會支持，V.K克笑說：｢這群媽媽粉絲都很可愛，可能因為都是跟我一樣都是30多歲的年紀，所以他們都是從我在無名小站時期就開始追，追到最後都生小孩了，還會定期聚會成了好友！這些媽媽都跟我說連懷孕都會聽我的音樂，小孩出生後我看著媽媽帶小孩一起來聽演奏會，就這樣兩人一起聽了快十年，我們見證了彼此的成長，我很喜歡這樣的感覺。這件事情後來被粉絲們知道了，他們都笑稱連胎兒聽了我的音樂都會在媽媽肚子裡開始跳舞呢」！

被稱為師奶殺手的V.K克，因為過人的琴藝再加上天生娃娃臉，而讓許多師奶粉絲對他為之傾倒，愛跟粉絲聊天噓寒問暖的他，還因此成為這些媽媽的｢精神支柱」，他笑說：｢有一位女粉絲因為十多年前丈夫過世，在偶然的情況下由女兒推薦我的音樂，沒想到後來變成比女兒還鐵粉的粉絲，而她也常寫信給我，跟我分享她的心路歷程故事及家庭背景，告訴我我的音樂成為她人生的支柱，讓她從不敢回想變成可以堅強面對並勇敢走下去，趁此機會跟我說聲謝謝！」

(中時 )