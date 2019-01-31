美海軍陸戰隊成員自殺率達10年來最高點

2019年01月31日 22:50 中時電子報 盧伯華

據美軍陸戰隊人力與預備事務部提供的數據顯示，美國海軍陸戰隊去年(2018)的自殺與疑似自殺的人數共計75人，達到了10年以來最高水準。

據《星條旗報》(Stars and Strips)報導，美國海軍陸戰隊提供的數據指出，去年有44名現役陸戰隊官兵核實為自殺事件，另有13名涉嫌自殺事件正在等待核實，此外陸戰隊預備部隊還有18名已核實與尚未核實的自殺事件，共計75人。

報導說，現役海軍陸戰隊中的自殺和疑似自殺人數在2018年達到了10年來的最高水平。先前陸戰隊員自殺事件最高的是2012年的59起。

美國海軍陸戰隊經常派駐海外，是美國執行外交與軍事政策的重要力量。（圖／美國海陸戰隊）

而除去預備部隊的現役陸戰隊員中，去年有57起自殺和涉嫌自殺事件，也高於2009年的52人。

報導說，陸戰隊預備部隊於2012年開始記錄自殺數據，當年有11起案件。據陸戰隊官員稱，從那時開始，預備役人員中自殺人數最少的是2017年的10人。2016年有19名預備役人員自殺，是最高的一年。

去年的海軍陸戰隊總人數暫時無法確認，但根據美國國防部的數據，2017財政年度約有18萬6千名現役海軍陸戰隊員和3萬8500名預備役人員。

報導說，美國海軍陸戰隊通常比其他部隊成員更年輕，2018年因自殺而死亡的海軍陸戰隊員中，約有63%年齡在25歲以下，而多數自殺者都沒有接觸實戰也未曾被部署到海外。

報導表示，過去3年中陸戰隊自殺死亡人數呈上升趨勢，原因非常複雜。海軍陸戰隊正在與醫療部門及其他單位合作，尋求減少自殺人數的方法。目前海軍陸戰隊有個減壓專線(DSTRESS)提供心理輔導服務，陸戰隊人員可以用匿名尋求諮詢協助。

(中時電子報)