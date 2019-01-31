白家綺挺6月肚 劇組拍戲有「特殊待遇」

2019年01月31日 23:18 中時 洪秀瑛

白家綺（右起）劇中會有道具擋住肚子，她和謝瓊煖、蔡阿炮飾演一家人。（公視提供）

黃文星（左起）、陳怡嘉、林玟誼、蔡昌憲、白家綺、傅子純。（公視提供）

蔡阿炮（左起）、傅子純、蔡昌憲、廖錦德、董季鑫、黃文星。（公視提供）

陳怡嘉（後左起）、林玟誼、蔡阿炮、導演李岳峰、謝瓊煖、白家綺、傅子純、（前排左起）黃文星、蔡昌憲、廖錦德、董季鑫。（公視提供）

公視台語大戲《苦力》31日在瑞芳猴硐拍攝，金鐘導演李岳峰與白家綺、傅子純、蔡昌憲、黃文星、廖錦德等分享拍攝5個多月來的艱辛過程。白家綺挺6個月孕肚拍戲，劇本中她的角色沒懷孕，只好拚命用人、景及各種道具遮孕肚，其他演員穿布衣拍戲，只有她在寒冬裡有穿外套的「特殊待遇」，「今天是開拍以來第3個太陽天，十分難得」。

她前期害喜嚴重，如果不舒服，劇組會趕緊剝橘子給她，幫她緩解不適，她的年輕老公吳東諺很心疼她，探過很多次班，因劇中角色性格俐落多穿褲裝，結果肚裡兒子可能嫌緊，胎動得特別厲害，她就得邊拍邊安撫。她前2胎懷女兒，肚子沒那麼大，這次體重已多了10公斤，現在64，懷孕前曾練潛水，兒子跟著潛水又拍戲，白家綺戲稱兒子根本是「苦力」代表。

演員中還有喜訊的是蔡昌憲，空姐老婆也懷孕快4個月，目前擔任內勤，他喜歡女兒，但懷的可能是兒子：「男生也好，可以陪我衝浪、吃鮑魚，朋友說我這型一定生男的，因為短小精幹。」他收工就馬上回家，會幫老婆按腿、外送美食，有時是三重炒米粉和花枝羹或中山區的豆花，讓老婆開心當孕婦，白家綺笑說：「這樣你才有好日子過。」

劇中飾演礦工的廖錦德是廖峻兒子，提到去年底爸爸腦中風住院，他說現在有外傭看護，他想每天探望爸爸，但被拒絕，爸爸叮嚀他不能辜負導演，「他叫我好好演好這個角色」。他說爸爸在醫院做復健已1個月，走路仍需輔具，因有密集復健課程，過年因此不能回家，爸爸也不會回《女力報到》劇組，「以後連長時間的八點檔也會少接了」。

《苦力》導演李岳峰表示，劇組搭景砸400萬，期間遇雨，花2個月才完成。傅子純等演員扮礦工全身塗黑，在寒流中下水，凍到有絕望感。李岳峰即使拍攝再累，每晚都會重新審視隔天劇本，有時讓大家措手不及，傅子純說：「導演特別細膩，尤其感情戲，有時候我們前一天在家背劇本，到現場他全改掉，隔天乾脆不背了，結果導演沒改本，感覺被捉弄。」

《苦力》拍攝的過程不易，導演李岳峰表示，「台灣許多舊場景都不復見，在找景時就費盡功夫，為拍攝增添不少難度」。開拍這5個月多月來，全劇組更是台灣走透透，在高雄、南投、宜蘭、基隆各處都有取景。

拍攝這5個月來，演員相當辛苦，劇中戲服衣料單薄，時常寒風刺骨，導演在現場備了煤油暖爐，白家綺笑說：「我們大家都在打那個暖爐的主意。」除了湧上去取暖，大夥意外發現煤油暖爐的高溫可以烤東西吃，曾經烤過地瓜、柳葉魚、香蕉、花生，白家綺還烤起了花枝丸，大家開心的聚著，空檔一起嘻嘻笑笑，也就忘記辛苦，似乎每個人都感染到劇中角色「逆境中正面思考」的精神。

聊起與導演李岳峰的合作，白家綺說，「導演非常享受拍戲，他每天狀態都很好，他很樂在當下，像個可愛的小孩帶動大家氣氛，天天都拍得很開心，雖然我們遇到很多困難，像是天氣這種無法去避免的狀況，但受到導演的感染，讓劇組向心力跟感情都很好」。

由於導演對於台語的語法與字彙非常嚴謹，讓演員得在台詞上做很大琢磨，有時就得現學現賣，因為演出學到不少台語俚語，黃文星說：「比起其他台的劇本，李岳峰導演的劇本只要半本，就能抵過人家三十本。」蔡昌憲說，有次導演突然要大家唱〈愛國獎券〉的歌曲，發現大部分人根本連聽都沒聽過，導演便現場即興演唱一段，「連Google都找不到，導演就是我們大家的Google。」

廖錦德有場戲整整NG了27次，怎麼講就是卡詞，導演一度叫同場的黃文星、傅子純先休息，讓廖錦德練順了再拍。林玟誼的角色是三位女主角中最刻苦的，戲服樸素，且永遠只有那幾套，劇中眼妝唇妝近乎素顏外，為了貼近角色，她大犧牲把膚色塗黑，從臉、耳朵、脖子到胸口，凡是會露出來的肌膚都要塗黑，下戲常常沒卸妝就回家，媽媽故意逗她是「小黑人」，也常有人沒意識到便看著她傻眼：「妳怎麼曬那麼黑啊？」

公視透過戲劇呈現台語之美，繼《後山日先照》、《家》、《出外人生》後，第4度與金鐘導演李岳峰合作全新台語大戲《苦力》。劇情描述1970年代，因為一場基隆山區煤礦災變，造成許多家庭的破碎，災民結伴來到了正蓬勃發展的基隆港，他們在碼頭當苦力、雜工和幫傭等工作，這群社會底層的小人物，在逆境中胼手胝足、力爭上游，彼此照顧扶持，不向命運低頭，勇敢走向新的人生。

(中時 )