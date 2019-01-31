年度百首單曲公布！蔡依林五度奪冠

2019年01月31日 23:41 中時 蔡琛儀

田馥甄演唱〈愛了很久的朋友〉深受聽眾喜愛，獲得百首單曲第二名。(HitFm提供)

季軍是蕭敬騰(老蕭)〈讓我為你唱情歌〉。(HitFm提供)

王力宏空降QQ音樂「十大港台歌手」榜首。(翻攝微博)

「2018HitFm年度百首單曲」1月31日公布，冠軍無懸念由蔡依林新專輯《UGLYBEAUTY》中的主打〈怪美的〉拿下，她總計已獲得五次年度百首單曲冠軍，也是「年度百首單曲」票選以來的冠軍紀錄保持人，五度受封「歌曲之后」。蔡依林表示：「太棒了！很開心，也很意外，非常不可思議，因為這首歌上線沒有多久，每一次的點播跟喜愛，對她來說就像是買了一張專輯那樣的支持，感謝大家把她推上第一名位置，謝謝大家」！

亞軍則是田馥甄替劉若英執導的電影《後來的我們》所唱插曲〈愛了很久的朋友〉，季軍是蕭敬騰(老蕭)〈讓我為你唱情歌〉，其中老蕭〈皮囊〉、〈全是愛〉也都入選成為年度百首單曲之一。

此外，30日QQ音樂「2018巔峰榜年終榜單」也出爐，王力宏空降「十大港台歌手」榜首，他開心說：「謝謝粉絲朋友們和平台的支持！」並指自己愛音樂、玩音樂25年了，「一切都很美好！」該榜單大數據顯示王力宏有「30首歌共上榜370次」、「擁有3首冠軍單曲」、「〈需要人陪〉回榜流行指數25次、熱歌榜22次」，而其他十大港台歌手排名依序是林俊傑、蔡依林、五月天、周杰倫、鄧紫棋、莫文蔚、陳奕迅、張韶涵和A-Lin。

(中時 )