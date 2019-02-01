2019央視春晚主持陣容曝光！超強卡司讓人期待

2017年央視春晚主持人/CCTV節目官網

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中時電子報
綜合報導

一年一度最令人矚目的春節特別節目非大陸春晚莫屬，主持人的陣容也讓人期待。不久前的春晚彩排讓參與者曝光，其中主持人分別是康輝、朱迅、任魯豫、李思思、尼格買提、董卿，但彩排當天不見董卿出席。

他們在大陸可說是熟面孔也是實力堅強的主持人，但對於國人來說也許沒那麼熟悉。康輝是中國中央電視台的主持人，也是央視新聞中心新聞播音部主任；朱迅為中央電視台節目主持人，並從2017年開始擔任央視春晚主會場主持人；任魯豫為中國內地節目主持人，2010年拿下春晚主持棒，之後陸續擔任春晚主持人；而李思思則是從主持人選拔賽中脫穎而出，今年則是第7次擔任春晚主持人；尼格買提則是中國央視電視台綜藝頻道的節目主持人，並連續4年擔任春晚主持人；董卿也是中國央視電視台節目主持人，連續13年主持春晚，可說是主持界的長青樹，更連續8年被評為央視年度的「央視十佳主持人」。

節目的流暢度都要靠主持人的口條與臨場反應串聯，主持得好與壞也會影響觀眾的觀看意願，但他們個個都有深厚的主持功力，讓春晚成為年節特別節目的重頭戲！中時電子報官方網站會在除夕(2/4)晚上八點同步直播央視春晚，晚上9點也會直播「小明星大跟班」春節特別節目，還有綜藝類及行腳類節目的重播，讓你我春節一點都不無聊！

(中時電子報)

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