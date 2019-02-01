NBA》歐尼爾：評史上最強沒布萊恩讓我不爽

歐尼爾很不高興布萊恩從未被提及在史上最強話題當中。(美聯社)

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中時電子報

最近「飛人」喬丹與「小皇帝」詹姆斯到底誰是史上最強話題吵到沸沸揚揚，讓「俠客」歐尼爾不禁跳出來替自己多年隊友「小飛俠」布萊恩喊冤，「說什麼詹姆斯距離喬丹只有一步之遙，他們從來不提布萊恩名字，讓我感覺很生氣！」

「為什麼他們直接跳過布萊恩，反而只提詹姆斯？我無法理解，我跟布萊恩當過隊友，我知道他到底多強！」歐尼爾曾在2000到02年期間，跟布萊恩攜手幫助湖人完成3連霸，兩人雖在球員時期互看不順眼，卻在退役後化解恩仇。

其實歐尼爾會說出這番話，主要也因自己身為大個球員，幾乎不被放在史上最強的討論當中，歐尼爾強調在他打球的年代，7呎以上的長人打法很受限制，像他生涯總共出手近兩萬次，其中絕大部分都是距離籃框10英尺內的投籃。

「假如我想發動快攻或轉身跳投，我想『禪師』菲爾傑克生(前湖人教頭)與萊里(前熱火教頭)大概馬上就把我換下場了。除非還有大個球員拿下極為變態的個人數據，否則不太可能進入史上最強評論當中了。」歐尼爾相當無奈表示。

只是七六人中鋒恩比德有不同看法，「在我看來，史上最強永遠都是張伯倫，換在當前這個年代，他照樣可以輕鬆統治。」光是生涯場均30.1分、22.9籃板，以及數不清的歷史紀錄，或許張伯倫早該放進史上最強的討論當中才對。

(中時電子報)

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