高雄路平超越台北直逼日本？網驚：平到像禿的…

網友PO出高雄鳳山青年路的路面照片，用路人超有感，竟說現在才體會什麼才是日本道路。（圖／翻攝臉書）

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中時電子報

5000天坑太驚人，韓國瑜一上任後開始舖路，高雄市民立刻超有感，原來，馬路可以是平的！一名網友在韓國瑜後援會粉專PO高雄鳳山青年路的路面照片hashtag「現在才體會到什麼是日本道路」，其他網友在照片下留言，以前的馬路又是坑又是窪，超難走，現在則是平整乾淨，「我就叫它…禿頭路吧」。

韓國瑜熱潮雖然還沒退盡，但在網路上被批評得也不少，原PO就說，「不是住高雄的，在那靠北韓國瑜，人家甲麵，你們在喊啥燒」，「我現在才體會到什麼是日本道路，有沒有做事，大家都會看」。

路好不好走，用路人最清楚，尤其是走過陳菊執政12年的馬路，現在則走著韓國瑜市府團隊重舖的馬路的市民們，「不一樣就是不一樣，以前的路叫花………花……婆路，整條路坑坑窪窪實在難走，現在的路平整乾淨順暢無比，我就叫他……秃頭路吧！」、「這真的是我們高雄人的福氣⋯⋯不是高雄人請住嘴」。

市政府重新舖路，並沒有公告進度，網友幫高調，「鳳山往802醫院、衛武營的路也變的很平整」、「這路真是誇張的平順、騎起來都怕怕的。很怕摔車、因爲太平了」，也有網友希望自家附近的路趕快被重舖，「希望在旁邊的文化路也能快整理好 就大潤發那一條路很糟糕」。

也有移居高雄的新北人提供自己的體驗意見，「去年回板橋吃喜酒，很認真看新北的街景道路，新北很多地方已經超越老台北縣，甚至贏過台北，高雄人以前真可憐，不知道自己都市的沒落，希望還來得及改變」。

(中時電子報)

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