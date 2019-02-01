高雄燈會驚見「擎天一柱」網狂酸這款蓮花燈可擺到中元

高雄燈會的其中一款蓮花燈柱，設計招來很多誤會，遭網友狂酸可以從元宵擺到中元。（圖／翻攝臉書）

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中時電子報
白天還沒點燈的蓮花燈柱會比晚上亮燈的蓮花燈柱好一點嗎？（圖／翻攝臉書）
釣出有同樣困擾的市民，「我們南投有通往地府的門」。（圖／翻攝臉書）

在愛河畔舉辦的高雄燈會，開春大年初五就要正式登場，現場已在準備中，不過，這一款花燈真的嚇到人了，一個一個的人偶，加上一柱一柱的蓮花燈柱，晚上亮起燈來…網友說，感覺超像辦喪事，「如果有人拍你肩膀，千萬不要回頭」。

高雄燈會目前還在布置中，地點由港邊移往愛河畔，以愛河為主題打造金銀河意象，但網友在臉書「只是堵藍」粉專PO出蓮花燈柱搭配人偶花燈的作品照片，被狂酸「我終於知道為什麼要叫做金銀河了，配上金紙、銀紙，再搭配金童玉女加蓮花」，更嘲諷「還是不要叫做金銀河好了，要不要乾脆叫做三途河？」。

網友發揮創意狂酸這款燈藝設計，「呃…所以這邊逛完要過去另一邊逛時，要先喝孟婆湯才能過橋的概念嗎？」、「伍喔！」、「這燈可以放到中元節」。還釣出有同樣困擾的市民，南投燈會的入口，也有點奇怪，「我們南投有通往地府的門」。

花燈好不好看，真的要看個人感受，根據官網說明，金銀河的蓮花是佛光山燈區，每一朵蓮花都有星雲大師每一年的祝福，官網發布的照片，看起來感覺倒是好一些，如果想確知究竟是什麼fu，就只能親自走一趟了。

(中時電子報)

金銀河的蓮花是佛光山燈區，每一朵蓮花都有星雲大師每一年的祝福。（圖／翻攝高雄旅遊網FB）
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