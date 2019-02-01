F35慘了! 五角大廈評估報告：非常失望、無法接受

2019年02月01日 00:16 中時電子報 盧伯華

F-35問題一籮筐，而且顯然沒有積極改善。

美國國防最近即將發表的一份評估報告指出，美軍及其盟友正在大量裝備的F-35隱形戰機不只造價超級昂貴，它的可靠性與因之而引發的使用壽命過短問題非常令人失望，至今「尚未看到有改善的趨勢」。

據美媒《國家利益》報導，這份由彭博新聞社提前獲得的最新國防部評估報告原訂本周公布，媒體獲得後予以提前曝光。F-35戰機多年以來廣為外界批評的重大缺點不只沒有改善，甚至比人們想像的更令人失望。

報導說，五角大廈針對F-35戰機進行運營測試和評估部門的2018年報告中指出，長久以來的可靠性問題沒有改善的趨勢，而這種可靠性問題更大大縮短了F-35戰機預期使用壽命，使得它在進行訓練與戰鬥任務時具有高度的危險性。

美國防部對F-35的評估報告引發的後續問題恐怕很難善了。（圖／洛馬公司）

《國家利益》綜合這份報告內容指出一部份具體細節：

1.專門設計給海軍陸戰隊使用的F-35B型，其使用壽命可能低至2100小時，與8000小時的預期使用壽命相比，有著令人吃驚的巨大差距。

2.中期可靠性與現場維護指標無法達到預訂計劃的80%，造成妥善率不足，可用於實際訓練的飛機數量大幅減少。

3.網絡安全測試顯示前幾年發現的一些漏洞「仍然沒有修正」，在網絡攻擊猖獗的時代，這個情況令人吃驚。

4.對地攻擊武器系統的測試顯示，其準確性低到「令人無法接受」的程度。這一點可能足以解釋為什麼有人在1月初刻意洩漏 F-35A同時擊中5個精確目標的影片。

5.在代理國防部長沙納漢( Patrick Shanahan)表示F-35「會有很多機會可以表現」之後，僅一天時間，運營測試與評估報告的內容就刊出戰機的多項缺點。

報導說，代理防長沙納漢強調，他傾向於認為要讓納稅人的錢花得很值得。

洛馬公司的CEO在與投資者的會議中反駁沙納漢的批評，他表示，即便空軍打算下F-15戰機訂單，也不會因此減少F-35的採購數量。《華盛頓郵報》曾報導，對於代理國防部長的批評，洛馬公司CEO表示已經直接從五角大廈的高層那裡聽到了，他是直接被告知，所以並不十分關心會有什麼問題。

《國家利益》指出，F-35項目在它所預計的55年使用期間，總花費將超過1.5兆美元。而它的製造費用預計在2020年時下降至每架8000萬美元。

(中時電子報)