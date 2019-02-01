公視賀歲片《三天兩夜》收錄海拔3000公尺武嶺山景

2019年02月01日 03:31 中時 洪秀瑛

陸弈靜與柯一正演夫妻。（公視提供）

陸弈靜（右）與新住民女孩小月(鄭琬諠飾演)。（公視提供）

公視農曆除夕夜推出新住民兒童關懷之作！人生劇展《三天兩夜》以台灣少見的公路電影類型拍攝，描述一個來自新住民的家庭與一個重回學校的中輟生，兩個小女生利用學校畢業旅行的時機，離家到梨山找尋媽媽的故事。這部片除了找來多位資深電影人陸弈靜、柯一正、莊益增等人友情演出，也意外收錄台灣海拔最高人氣、行經武嶺公車路線6506的最後身影。陸弈靜笑說，「這次拍攝過程非常開心去到合歡山，也到梨山聞到滿山樹香，真的是『三天兩夜』的好旅行！」該片將在農曆除夕夜(2／4)晚間10點首播。

劇中，陸弈靜飾演兩位國中生的課輔班老師，一路追上梨山去找尋離家的學生。陸弈靜表示，這些年拍了一些戲，比較少碰到寫親情的劇本，劇中飾演熱心又即將退休的老師，還有一個母親的身分，能感受小孩想念母親的難過及成長過程中的無助。她與導演林浩溥私下是多年的好友，談起拍攝過程，令她非常開心能到合歡山及梨山看到美麗的景色，笑說真的是「三天兩夜」的好旅行！

因劇中主人翁小月與重回學校的中輟生碧豔，分別是13歲和15歲的女國中生，選角成為一大挑戰，劇組花了非常多的時間才找到有著越南血統的鄭琬諠，以及台北藝術大學電影系的大四學生李夢苡樺「減齡」演出，其中，值得一提的是李夢苡樺完全詮釋15歲國中生的叛逆與青澀，令人眼睛一亮。

導演林浩溥說，過去拍攝快樂兒童學習協會課輔班的小朋友，一年多前在台中大里紀錄一個家庭時，讓他看見了一些問題，包括台灣M型社會下單親、隔代教養、組合家庭的情況，使得成長的小孩喪失了避風港。他希望將這些情況讓更多人知道，因此拍了這部片。他也提到，其實劇中新住民小女孩單純的心願，不過就是見上離家工作的媽媽一面而已。

製作人王耿瑜曾任台灣國際兒童影展策展人，她提到，台灣給兒童看的電影真的很少，她看到導演林浩溥寫出這部劇本很感動，也希望台灣的兒童都能快快樂樂長大，才會有未來的希望。公視人生劇展《三天兩夜》除了將武嶺、梨山的美麗山景收錄片中，也將台灣海拔最高人氣、行經武嶺公車路線6506的最後身影紀錄其中，包括客運司機也是真人本色演出。去年11月這條公車路線已取消，成為本片另一個獨特的紀錄。該片將在農曆除夕夜(2／4)晚間10點公視首播。

(中時 )