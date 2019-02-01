女星1打10當黑道大姊險釀暴動

林意箴（左）。（緯來提供）

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Junior。（緯來提供）
兩人吻戲。（緯來提供）
劇組人員。（緯來提供）

林意箴、Junior（韓宜邦）合拍緯來電影台自製戲《魚躍龍門》，日前拍攝一場動員200人群毆的大場面，劇中不到5分鐘的戲，劇組花一整晚拍攝，沒想到拍到最後竟還差點真的開打。

其中有臨演因被誤打而要求道歉未果，嗆聲打者演員，雙方互嗆、叫囂，場面一度失控，林意箴當場發揮戲裡大姐頭功力，還出面打圓場，「只差沒交換line當朋友，以後有事找他們，應該很管用」。

林意箴戲裡演出黑幫大姐頭，曾1打10女力大爆發，其中最令人臉紅心跳的莫過於和Junior的吻戲，她害羞說：「這次有粉紅泡泡的感覺，是第一次不一樣的初吻」。Junior也說：「這場吻戲很可愛，意箴也是專業演員，要親就親不尷尬，這樣小啾一下也很可愛。」

Junior劇中搖身一變成了黑幫臥底，「演黑幫我算輕鬆了，不用練武打，卻需要在背上貼龍紋刺青，但是背部有骨頭，貼刺青一不小心就歪樓，大哥氣勢就沒了，重貼一次要半個小時，大哥實在不好當。」。

《魚躍龍門》由新銳導演洪子鵬執導，洪子鵬、盧彥澤編劇，韓宜邦、林意箴、汪建民、邱昊奇、歐陽倫、馬維欣、吳海寧、胡佩蓮、林雨葶等主演。編劇盧彥澤說：「看到演員們把自己寫的劇本說成台詞唸出來，有種莫名的感動」。洪子鵬笑說：「此次嘉義奉天宮幫了很大的忙，但拍攝時裡面有很多骨董，擔心不小心碰嗑壞了得賠錢，另外也有些禁忌得小心注意」。《魚躍龍門》將於年初四2／8晚9點首播。

(中時 )

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