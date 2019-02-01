女星為這原因暴肥22公斤吐露「人生沒希望」

2019年02月01日 03:33 中時 洪秀瑛

恩典十分活潑。（《嬰兒與母親》提供）

兒子好貼心。（《嬰兒與母親》提供）

巴鈺帶2歲多的兒子恩典接受《嬰兒與母親》雜誌訪問，提到兒子出生後照顧寶寶的過程，簡直活在「母奶地獄」中，剛生完寶寶，喝了發乳茶、泌乳飲品立刻被宣布：「妳塞奶了！」護理師想幫她按摩，才按一下就痛得大哭，「本來以為生產是最難的關卡，塞奶是痛到連碰都不能碰，連頭都開始痛…」。

巴鈺的老公林前源是TizzyBac樂團鼓手，只能放下Rocker態度幫老婆吸奶，巴鈺笑說：「那個畫面絕不會太浪漫，老公看到我哭很緊張，手忙腳亂又兵荒馬亂…」至於母奶的味道嚐起來如何？巴鈺轉述老公的感覺：「甜甜的，比想像中牛奶的味道還要好！」

產後除了餵奶惡夢，巴鈺懷孕時胖了22公斤，直逼72至74公斤，生完整個人處於十分臃腫的狀態，加上身上還有一些男性荷爾蒙存在，腋下長了很多毛、色素沉澱，「還有臭男生的體味，就像國中去補習班，男生上完體育課渾身悶悶的汗味，當時身上會分泌這種味道。」巴鈺形容：「我不知道這種生活會持續多久，當時覺得人生還滿沒希望的。」

巴鈺以自身經驗分享，想要做一個輕鬆、快樂、時尚的媽咪，「還是要適時與孩子保持一點距離，不要24小時與他黏在一起！」全職媽咪可花點保母費請人幫忙帶小孩，偶爾去看場電影、做個SPA、喝杯咖啡都好，離開孩子一會兒後再接觸，媽咪會充滿愉悅的感覺；其實孩子也能感受到媽咪的負面情緒，產生負向共生的效應。

不過兒子很黏巴鈺，母子感情很好，孩子似懂非懂最可愛，卻也發生很多搞笑的事，例如，恩典最近很喜歡摸巴鈺的屁股，因平常多是通勤族，兒子會猝不及防地在公車上大喊：「媽媽，我可以摸妳的屁股嗎？」附近乘客聽到紛紛在一旁偷笑，讓巴鈺有些尷尬，於是教育恩典說：「可以摸媽媽的屁股，但不可以摸媽媽以外人的屁股喔！」

巴鈺堅持一個觀念：「別讓小孩當夫妻的第三者，要刻意安排約會時間！並慎重地寫在行事曆上，不能『順便』看電影或吃飯，要真的去約會，一個月至少1次。」如果不這麼做，會不知不覺把焦點放在孩子身上，兩人關係變成只是孩子的爸、孩子的媽，不再是情人。

(中時 )