丁寧分享媽媽經：不需要把孩子打造得多完美

2019年02月01日 03:33 中時 洪秀瑛

丁寧與小兒子。（《媽媽寶寶》雜誌提供）

丁寧與孩子們。（《媽媽寶寶》雜誌提供）

丁寧卸下演員身分之後是3個孩子的媽媽，她帶著孩子們接受《媽媽寶寶》雜誌專訪，提到各有一套教育方式；面對老公馬修，則是努力維持好感情，她期望未來花上更多時間，扮演孩子人生中「母親」角色。

雖然三個孩子個性不太相同，但唯一的共通點就是十分火爆，丁寧表示自己也一直在學習，面對不同年紀、性別的孩子，能將不同的溝通方式及教育模式拿捏得宜。

已八歲的Audrey，丁寧會在她面前暴露出自己弱點，像是講到某件難過的事時，會真實表達出「我很難過」，甚至在女兒面前哭出來，目的就是希望她能理解，這是身為母親真實會有的情緒。四歲的Ashe因處於活潑好動的階段，情緒及行為上容易失控，加上又是男生，採取的教育方式就會比較嚴格，例如丁寧堅持絕不允許任何孩子碰觸汽車上的任何按鈕，Ashe曾因此被反鎖在車內，幸好姊姊也在，才沒發生憾事。

丁寧表示，「自己堅持的事，是絕對不能妥協」，因為她沒本錢發生任何的憾事，也不願意去承擔任何的遺憾。事後丁寧打了Ashe的手心，希望這樣的痛，能讓兒子了解為何被打，也記得之後絕對不能再犯同樣的錯。問到小兒子Amari時，丁寧先大笑，然後說「目前只能讓他開心玩樂」。但她也發覺小兒子是三個孩子中最聰明的，原因在於Amari曾經自己脫掉襪子，用腳的力量攀爬欄杆，逃出嬰兒床，讓丁寧跟老公覺得不可思議，丁寧笑說「對於Amari的未來發展，我非常看好」。

丁寧39歲時，面對工作需要很大成熟度及能顧及所有層面，丁寧自以為很穩定、耐心及包容力，但自從有了孩子，丁寧忽然有種「登大人」的感覺，原來過往的耐心、包容力算不得什麼，雖然帶養孩子的過程很累，卻給了她很多不一樣的學習。

丁寧提到，在「原諒」這件事上，大人的定義比較表面，認為只要原諒了，下次不要再犯就好，但對於年紀還小的孩子，就是會不斷地犯錯，父母只能一直原諒、表現出還是會繼續相信孩子。丁寧漸漸開始思考孩子需要什麼類型的父母，進而去改變自己的教養方式。丁寧發現，透過這樣的反思，自己變得比以前更有同理心，也變得更加柔軟，更能體會他人的辛苦。

與美國籍老公馬修結婚近10年，剛有第一個小孩時，丁寧很容易將時間花在孩子身上，現在則是越來越在乎彼此的相處時間。丁寧都會等老公下班回家，一起喝點小酒聊聊天，分享當天家裡及孩子發生的狀況；每個月也儘可能抽出只屬於她與老公的一天，出去看電影或是吃個飯，並在不影響孩子情緒的狀況下，安排在外過夜的小旅行。對於目前的夫妻生活，丁寧表示與老公有共識「教養孩子是現階段的任務，但也不能把所有時間、力氣都花在裡頭，不然很容易磨損夫妻之間的感情」，她認為夫妻之間的好感情，才是維持家庭穩定的最重要基礎。

對於丁寧來說，2018年是忙碌的一年，加上老三的出生，身心方面都產生變化，多數媽媽會在乎該如何保有屬於自己的時間，但丁寧表示，其實出外工作很開心，可以不用顧忌他人，享受當下所做的事，「只要是在處理自己的狀態，那就是自己的時間」。

現在的她，反而希望將多出來的時間用來多陪陪孩子。孩子每天上下學，面對的是不同的阿姨來接送，或是到同學家做作業，不停在適應不同的狀態，由於丁寧的工作型態，讓孩子勢必要適應這樣的生活模式，幸運的是，孩子都表現得很好。丁寧藉此提醒各位爸媽，「不需要把孩子打造得多完美，或是替他們規劃出多完整的生命計畫，孩子會順應著父母親不同的狀態去調整學習。」

(中時 )