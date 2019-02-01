甜心主播變「基隆妹」當導遊

2019年02月01日 03:34 中時 洪秀瑛

簡懿佳。（《TaipeiWalker》提供）

簡懿佳。（《TaipeiWalker》提供）

體育主播出身的簡懿佳，2013年擔任世界棒球經典賽場邊記者一戰成名，是體育界公認的甜美系運動主播。擁有跆拳道黑帶三段身手，從小熱愛棒籃球與各項運動，前後在緯來體育台及TVBS擔任新聞主播，2017年離開主播台後，終於在2019年推出個人首本寫真書；用鏡頭記錄蛻變的自己，帶大家走訪最美麗的北台灣。

拜訪基隆，簡懿佳最推薦的景點首推「望幽谷」，來這裡看到海天一線美景，什麼憂愁都可以讓人忘掉。如果是親子旅行，特別建議「海科館」，館內有9個展示廳，也有提供遊客生態體驗。美食的部分，除了必吃的廟口美味小吃，也非常推薦「蒟蒻屋」，不管是炸物、冰品或甜品這裡都有，是很多基隆人的宵夜選擇；另外，火車站附近的大腸圈，咬一口滿嘴都是Q黏的糯米香，也是來基隆一定不能錯過的美味。

她分享，如果要規劃基隆一日行程，可能早上8、9點就要先到周家豆漿店吃早餐，接著再到望幽谷、潮境公園走走、拍拍照，中午可以到碧砂漁港吃海鮮，下午到海科館學習海洋知識，晚上就可以回到市中心在廟口大啖美食。基隆的交通越來越便利，不管是客運、火車班次都很多，2015年啟用的基隆新車站，在裝潢、軟硬體上也做了改變，挑高的大廳顯得很氣派，從車站一路走到海洋廣場，整個市容都跟以前很不一樣。

(中時 )