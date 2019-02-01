阿聯酋航空賀新年，新春佳餚不停歇，行旅途中盡情享用各種美食

春節期間阿聯酋航空杜拜機場貴賓式備有多款中式料理可供旅客選擇。圖：業者提供

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頭等艙與商務艙旅客可以享受如傳統炮竹的香草荔枝果盤。圖：業者提供
經濟艙旅客可享受糖漬橘子慕斯。圖：業者提供
頭等艙旅客可享用白桃麻糬。圖：業者提供

為歡慶農曆新年的來臨，阿聯酋航空將在春節假期期間，於往返台北與杜拜之間的航班上提供新春特別餐點，全機各艙等將提供各種美味佳餚和傳統中式美食。

農曆新年是華人社會的重要節日，也是家族成員間歡慶同樂的美好時光。滿載吉祥與祝福的新春假期，親朋好友之間相互饋贈紅包，向家人、朋友及愛人獻上誠摯美好的祝福。同時，也贈送象徵「幸運」的橘子，將一整年的好運傳遞給親人、好友。

阿聯酋航空於2月4日至6日間，貼心地為在台北與杜拜間飛行的旅客們添上濃濃的年味與家鄉味，共享新年的歡愉氛圍。農曆新年期間，搭乘阿聯酋航空由台北飛往杜拜，除了區域性風味美食外，亦能品嚐到由阿聯酋航空特製的新春限定甜點。阿聯酋航空為頭等艙及商務艙的旅客備有令人垂涎欲滴的荔枝和覆盆子慕斯，搭配形如中國傳統炮竹的香草荔枝果盤，更顯年味十足。

而經濟艙的旅客們亦能享用搭配著糖漬橘子的椰子和橘子慕斯。為了更添過年熱鬧歡樂的氣氛，阿聯酋航空將提供頭等艙的旅客們餐後甜點──白桃麻糬搭配咖啡或紅茶。

此外，欲於飛機上替家人朋友們選購禮品的旅客，體貼繁忙旅客的阿聯酋航空也送來新春福利。凡於2月8日至10日間，購買機上免稅商品金額超過95美元，即可享有免稅商品8折優待。

在農曆春節期間，為了讓前往台灣旅遊的旅客們享受一段愉快難忘的經驗，阿聯酋航空將於杜拜國際機場的頭等艙及商務艙休息室菜單中新增多種中式美味料理，包括四川雞絲沙拉、風味醬汁肉丸佐白菜與小胡蘿蔔花、以及水餃搭配蔥及黑醋調製而成的醬汁等，濃濃新年味、團圓氣氛不停歇。

阿聯酋航空每周有七班從台北直飛杜拜的航班。有關阿聯酋航空的更多訊息，包括航班預定以及完整條款，請至阿聯酋官方網站查詢：www.emirates.com／tw。

(工商 )

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