席琳狄翁怎麼了！新造型驚呆網友 她嗆：別煩我

2019年02月01日 02:45 中時電子報 吳映璠

西洋流行樂天后席琳狄翁（Celine Dion）一向熱愛時尚，不過她日前出席巴黎高級訂製時裝週時卻嚇壞一票媒體，原來她瘦了一大圈，骨瘦如柴的身形加上前衛的造型引起網友熱議，紛紛嫌棄她瘦得不健康，不過她本人倒是不以為意，霸氣回嗆酸民：「別煩我！」

席琳狄翁在巴黎高級訂製時裝週的造型相當突破、前衛，不過粉絲更關心她瘦削的身形。

席琳狄翁接受英國太陽報專訪，談及外界對她新造型的批評，她解釋想透過服裝來感受到堅強、美麗、女人味、以及性感，這些都是為了自己做的改變，如果酸民不喜歡，那就別煩她！

巴黎高級訂製時裝週上周剛結束，相當熱愛時尚的席琳狄翁自然沒有缺席，甚至非常用心地準備每一場秀的穿搭，不過媒體及網路酸民顯然更注意她明顯過瘦的身材，批評她瘦得「不健康」、「不好看」、「顯老」，美國網路媒體「雷達網」（Radar Online）更直接以「她還好嗎？」為題報導。

面對外界負評如潮，這位加拿大女歌手倒是看得很開，她日前接受英國太陽報（The Sun）專訪時霸氣回嗆酸民：「如果你不喜歡我的造型，那就少煩我！」

她解釋目前可說是她人生中的最佳狀態。3年前經紀人夫婿因病去世後，席琳狄翁陷入人生低潮，不過也正是因為這個打擊翻轉了她的命運，她開始嘗試以前沒有嘗試過的事，她變得更勇敢、更茁壯，而對於時尚的態度就是她改變最多的地方。

她說以前比較保守，不過現在她更勇於嘗試前衛服裝，因為她想讓自己看起來更有魅力，她說這麼做完全是為了自己，她想透過服裝來感受到堅強、美麗、女人味、以及性感。

席琳狄翁說從未想過會這麼早就喪夫，不過如今50歲的自己猶如脫胎換骨，她感覺有一股風持續吹拂她的羽翼，讓她成為時尚指標以及無所畏懼的女強人，讓她更有勇氣放手冒險，她要做自己的主人。

(中時電子報)

席琳狄翁上周出席巴黎高級訂製時裝週時的照片，身形明顯瘦了一圈，引起非議。（圖／美聯社）

Fans Are Worried About #CélineDion As She Looks Alarmingly Skinny After Being Spotted In Paris

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The 50-year-old Pop Diva made a striking appearance during Haute Couture Fashion Week in Paris, France. Swipe to see photos .#nicsonafrica pic.twitter.com/YNtYloPBzl — NICSON AFRICA 🌍 (@nicsonafricamag) 2019年1月28日

Céline Dion says critics of her slimmer frame should ‘leave her alone:’ 'If I like it, I don't want to talk about it. Don't bother. Don't take a picture. If you like it, I'll be there. If you don't, leave me alone.'



🗣 Do you care what other people think about what your wear? pic.twitter.com/Z4D66kXt7H — The Talk (@TheTalkCBS) 2019年1月29日

this is Celine Dion

I want to cry

if you know you know 😪 pic.twitter.com/loQxdjAQxL — K I N G M E L L Y🐬♥️ (@sarkodieeee) 2019年1月29日

Celine Dion ou Rita Cadillac? pic.twitter.com/dXCS5407ue — Danilo Sanches (@danilo_sanches) 2019年1月28日