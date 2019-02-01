席琳狄翁怎麼了！新造型驚呆網友 她嗆：別煩我

席琳狄翁。（圖／shutterstock）

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中時電子報

西洋流行樂天后席琳狄翁（Celine Dion）一向熱愛時尚，不過她日前出席巴黎高級訂製時裝週時卻嚇壞一票媒體，原來她瘦了一大圈，骨瘦如柴的身形加上前衛的造型引起網友熱議，紛紛嫌棄她瘦得不健康，不過她本人倒是不以為意，霸氣回嗆酸民：「別煩我！」

席琳狄翁在巴黎高級訂製時裝週的造型相當突破、前衛，不過粉絲更關心她瘦削的身形。
席琳狄翁接受英國太陽報專訪，談及外界對她新造型的批評，她解釋想透過服裝來感受到堅強、美麗、女人味、以及性感，這些都是為了自己做的改變，如果酸民不喜歡，那就別煩她！

巴黎高級訂製時裝週上周剛結束，相當熱愛時尚的席琳狄翁自然沒有缺席，甚至非常用心地準備每一場秀的穿搭，不過媒體及網路酸民顯然更注意她明顯過瘦的身材，批評她瘦得「不健康」、「不好看」、「顯老」，美國網路媒體「雷達網」（Radar Online）更直接以「她還好嗎？」為題報導。

面對外界負評如潮，這位加拿大女歌手倒是看得很開，她日前接受英國太陽報（The Sun）專訪時霸氣回嗆酸民：「如果你不喜歡我的造型，那就少煩我！」

她解釋目前可說是她人生中的最佳狀態。3年前經紀人夫婿因病去世後，席琳狄翁陷入人生低潮，不過也正是因為這個打擊翻轉了她的命運，她開始嘗試以前沒有嘗試過的事，她變得更勇敢、更茁壯，而對於時尚的態度就是她改變最多的地方。

她說以前比較保守，不過現在她更勇於嘗試前衛服裝，因為她想讓自己看起來更有魅力，她說這麼做完全是為了自己，她想透過服裝來感受到堅強、美麗、女人味、以及性感。

席琳狄翁說從未想過會這麼早就喪夫，不過如今50歲的自己猶如脫胎換骨，她感覺有一股風持續吹拂她的羽翼，讓她成為時尚指標以及無所畏懼的女強人，讓她更有勇氣放手冒險，她要做自己的主人。

(中時電子報)

席琳狄翁上周出席巴黎高級訂製時裝週時的照片，身形明顯瘦了一圈，引起非議。（圖／美聯社）

文章來源：Is She Okay? See Celine Dion’s Scary Skinny Look In Paris

文章來源：SECOND WIND BENEATH MY WINGS Celine Dion on the younger man in her life and why she feels sexier than ever at 50

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