富貴萬財來報到 惡搞照記錄「貓生」

2019年02月01日 08:20 中時 柯宗緯

張凱諾因緣際會收養富貴（左）、萬財（右），透過文字及鏡頭記錄「貓生」。（張凱諾提供）

張凱諾因緣際會收養朋友的兩隻貓，取名叫富貴及萬財，名字「俗又有力」。熱愛拍照的他，喜歡捕捉貓咪的一舉一動，將這些畫面拍下，PO在IG上做記錄「貓生」，再以動作、表情作延伸，搭配惡搞文字及圖像，兩隻網紅貓在朋友圈相當受歡迎。

張凱諾提到，從前就想養寵物，但沒考慮養狗的原因，竟是害怕半夜遛狗時，狗狗會「吹狗螺」，他秉持著「有緣自然就會上門」態度，沒有特別去找寵物來養。

去年「緣分」悄悄報到，他的友人輾轉撿到1隻母貓，剛生下5隻貓寶寶，詢問他有無興趣，他為此特地上台北看看，當時「富貴」就主動黏了過來，他心想彼此相當投緣，「就決定是牠了」。對方事後也很謹慎到他高雄的家看看環境適不適合養貓，最後安全過關。

另隻「萬財」則是友人的朋友，意外遇到的流浪貓，今年1月初主人因故出國請凱諾代為看管照顧，最後與「萬財」培養出感情，也將牠留了下來，家中就多了2位新成員，並以富貴及萬財取名，本土味十足。

他笑說，萬財比較冷、富貴比較熱，萬財就很標準有求於人的時候才會來找，例如該鏟屎、該補食物之類，就是一隻視利的貓，他發現萬財睡姿頗有特色，「總是能醜到無法無天」，他也偷偷用相機記錄下來。

他將富貴及萬財的生活照PO上IG，搭配逗趣文字，相當擬人化，例如像是嬪妃拿司機，向皇上請安；兩隻貓互相依偎「甲你攬牢牢」；貓生無奈看破紅塵，「夢時來，只有我，名是寂寞，字看破」等等皆令人會心一笑。

(中時 )