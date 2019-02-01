少女心噴發！艾樂比草莓蛋糕幸福感破表

2019年02月01日 08:20 中時 柯宗緯

艾樂比草莓蛋糕填入兩層滿滿的草莓，令人「少女心噴發」。（柯宗緯攝）

草莓季報到，高雄鹽埕區「Aluvbe艾樂比」以法式草莓蛋糕聞名，讓人少女心噴發，精選新鮮大湖草莓，9吋蛋糕裡裡外外擺入百顆草莓，蛋糕綿密扎實，當中融入檸檬，嘗來清爽解膩，除了甜點好吃外，特別重視食安，成為近年人氣名店。

「Aluvbe艾樂比」老闆游上儀原本在烘焙業當行銷企劃，那時歷經食安風暴，正值食品業最低迷之際，他思考以「危機化為轉機」方式，想讓消費者知道吃下肚是哪些東西，於是開甜點店首重食安，過濾到不健康的人工添加，為食安把關。

游上儀表示，法式草莓蛋糕選用日本進口麵粉打入雞蛋、糖、無鹽發酵奶油製作，再撒入現刨檸檬皮，並加入自製卡士達醬，上頭刷上檸檬糖水，酸味、香氣與草莓甜味做綜合，蛋糕遵循傳統作法，嘗來口感扎實。

草莓蛋糕「靈魂」草莓，選用當季苗栗大湖草莓，品種為「蜂香」，甜度、水分與香氣較高，size為2號，吃起來不會那麼酸。6吋及9吋蛋糕，分別放入50及100顆juicy草莓，沒有特別經過調味，上頭撒上些許糖粉，光看就令人垂涎。

游上儀說，蛋糕製作過程費工，至少得3個小時，建議事前預定，店內也提供座位區可食用，另有「草莓罐罐」適合1至2人使用，與草莓蛋糕做法雷同，但底層多了果凍。草莓系列產品於草莓季期間12月至4月冬季限定販售。

店家資訊

店名：Aluvbe艾樂比

地點：高雄市鹽埕區新興街137號

電話：（07）5211147

營業時間：PM12：00～8：00

售價：草莓蛋糕6吋900元、9吋1800元；草莓罐罐190元

(中時 )