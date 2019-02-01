02／01三大報頭版要聞

02／01三大報頭版要聞

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中時電子報
綜合報導

◎中國時報

國民黨青壯派開第一槍 拱韓拚總統

2020總統大選，國民黨誰能出馬拚戰蔡英文，甚至是柯文哲？藍營青壯派台北市議員王鴻薇昨天開第一槍，表態力挺韓國瑜參選總統，避免棄保效應發酵，讓柯文哲繼去年台北市長選舉後，再次撿到便宜。

藍批政府為護盤 讓勞保提前破產 勞退虧損史上最高 勞保單月賠千億

國民黨立法院黨團昨公布公務人員退撫、郵儲、勞退與勞保等四大基金的短期投資收益概況，四大基金在去年底合計報酬率為-1.19％，虧損120億元，這是近3年來首度收黑，其中勞退基金虧損破百億元。國民黨團促請監察院主動調查，下會期開議後，也會邀請勞動部進行專案報告。

勞保潛藏負債攀升 逼近10兆

勞動部勞保財務精算報告昨日公布，潛藏負債從前次精算的8.36兆元，攀升至負債9.11兆元，基金餘額為7022億元；在2017年首度逆差負債，預計在2026年破產，比前次報告結果提前一年。維持財務平衡的保險費率應為27.94％，遠高於現行費率10％。

新聞透視》敗選後忌憚改革 勞保遲早破產

根據最新勞保精算報告，勞保在2026年就會破產，但就算勞保年改修法草案通過，只延後2年，到了2028年破產，顯示勞保年改草案太「溫和」，顯然民進黨不敢大幅度修改，深怕得罪千萬名勞工，勞保年金改革路漫漫，破產是遲早的事。

◎旺報

台商不適用外商法 政策篇－陸審外商法 定位台企特殊內資

正在大陸全國人大常委會審議的《外商投資法草案》（簡稱外商法），可能不適用於台港澳企業。據陸媒披露，全國人大常委、海協會長張志軍在審議發言時指出，《外商法》是涉外而不是涉內的法，從大原則來看，台資應界定為「特殊內資」。

學者認台商有望享內外資紅利

大陸為積極打造國際市場，加速制定《外商投資法》，而大陸全國人大常委、海協會長張志軍近日建議，應將台港澳資界定為「特殊內資」。對此，學者表示，台商如可被視為特殊內資，但實際上又跟陸企有些許差異，最好的情形是可以同時享受到內外資的多重優惠，並認為張志軍會拋出這說法，背後應有一定支持力道與可行性，整體調整方向應會對台商趨於有利。

台商不適用外商法台商篇－呼應國民待遇 新法正合時機

大陸全國人大常委、海協會長張志軍在全國人大常委會審議《外商投資法》時表示，應將台港澳投資視為「特殊內資」，而非適用《外商投資法》。對此說法，台商認為，過去業者來大陸投資原本不太在乎這些，但隨近年在陸台商大聲疾呼希望享有國民待遇，張志軍此次提議正切合時機，更符合台商期待比照大陸內資的呼籲。

禁用陸貨 學者譏國安無限上綱

行政院發言人Kolas Yotaka於1月31日表示，基於國安及資安考量，原本1月底以前要公布的《中國科技產品管制採購處理原則》，因為還有中資定義、中國品牌等細節還在處理，涉及「適用範圍」、「對國安影響」及「對產業發展影響」等三大問題，還需要更多討論及文字修正，將延至春節後公布。而包括陸資和中國企業的清單，原則上還是會在3月公布。

◎工商時報

習川2月會 拚中美大和解

目前中國國務院副總理劉鶴率隊在華盛頓與美方就貿易摩擦進行談判，力爭在3月1日「硬期限」前達成協議。31日晚間傳出，中美兩國領袖將在2月下旬安排會面，為兩國貿易協議拍板定案。美國總統川普表示，在他近期與習近平會晤之前，中美不會達成任何貿易協議。

Fed高鴿 全球股市漲翻天

美國聯準會（Fed）召開今年首次例會後一如預期按兵不動，不過鑒於國內外諸多逆風襲擊下，會後聲明暗示這波為期3年的升息循環將告一段落，且可能提前結束縮表，整個內容顯露濃濃的鴿味。

核二核三不延役 核四不重啟

2018年底公投通過後，經濟部31日公布重新盤點的能源政策，經長沈榮津強調，因為客觀不可行、地方民意不支持，核二、三廠將不延役、核四不重啟。

工商社論》川普引發的兩個全球共業：生態和經貿環境的惡化

隨著歲末年終的腳步，台股已在30日封關。由於今年春節連假長達九天，股民抱股意願不高，導致封關日的台股行情頗為平淡。而回顧過去一年的台股表現，今年跌掉489點，跌幅4.69％，不只和前一年的10.3％漲幅相比，出現將近15％的震盪落差，換算起來，每位股民在狗年平均要賠掉將近13萬元，真是坐實了年關難過！

(中時電子報)

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