影》年前惡火！台南三代同堂民宅凌晨火警 1大2小葬身火窟

2019年02月01日 07:29 中時電子報 黃眉青 /綜合報導、中國時報 劉秀芬 /綜合報導、中國時報

台南市下營區開化里一家民宅今天凌晨驚傳火警，消防局立即派遣13車37人前往搶救，4時39分火勢熄滅，清查現場後發現一大二小焦屍，失火原因調查中。（劉秀芬翻攝）

台南三代同堂民宅凌晨火警 1大2小葬身火窟。(劉秀芬翻攝)

過年前傳出悲劇！台南市下營區開化里一家木材行今天凌晨驚傳火警，消防人員衝進火場搶救，發現1大2小焦屍，死者黃玉雪（62歲）及馮彥鈞（8歲）、馮硯秋（6歲）。消防局指出，起火點在1樓後方廚房，現場三代同堂共有10人居住，另外3名大人4名小孩由2樓前陽台逃出。

台南市下營區開化里木材行兼民宅，凌晨驚傳火警，消防局凌晨3時49分獲報後，立即派遣麻豆、下營、柳營、官田等4分隊及第二大隊，出動13車37人前往搶救，4時39分火勢熄滅，清查現場後發現一大二小焦屍，失火原因調查中。

消防局表示，現場該木材行2樓為RC建物3樓鐵皮加蓋，因屋中堆積木材，火勢快速延燒，濃煙瀰漫，消防局獲報屋內有一名大人和一名小孩受困。消防人員滅火灌救同時，也衝進火場搜救，凌晨4時許發現一具男性焦屍，火勢熄滅後清查現場，在一樓後方房間床上有一大一小焦屍，三樓有一名小孩焦屍。春節前夕是全家團圓時節，卻傳出這不幸悲劇，令親友十分不捨。

消防局呼籲，年節期間烹煮大餐，注意瓦斯用火安全，寒流來襲保暖也要小心用電安全。

(中時電子報)