韓國瑜讓高雄業績上升30％？他怒揭真相…

台南市議員謝龍介。(圖/本報系影音截圖)

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中時電子報
2019.01.30中天新聞台《大政治大爆卦》夯節目　訪美政治學! 韓被挖角vs.柯遞履 歷vs.蔡找人ㄙㄟ?

高雄市長韓國瑜選前主打「貨出去，人進來，高雄發大財」，選後也積極兌現承諾。台南市議員謝龍介表示，他去高雄問攤商有沒有賺了30%？攤商笑說10%而已啦！雖已很爽，仍表示要低調。

謝龍介在《大政治大爆掛》節目上表示，韓國瑜的一切作為，都是想把高雄帶到國際舞台、讓世界看見高雄，並藉機將高雄行銷出去，為人民謀經濟發展。痛批質疑韓的人不要「以小人之心，度君子之腹」。並舉韓參加農漁產品特賣所帶動的媒體效應，和「滷肉飯經濟」等在地美食行銷的效益，大呼：「這種行銷，農民和漁民就很感動了！」

同時，謝龍介也提到，如今韓國瑜就像是高雄「希望的化身」。有了韓國瑜，農民不怕自己不被關注，結果的農民覺得有所依靠，尚未結果的農民也不怕自己果樹收成時沒有銷售助力──「不要什麼都想到政治嘛，我們為什麼不能像韓國瑜這樣溫馨？」

此外，謝龍介更指出，他去高雄時問攤商：「你賺了多少？有沒有多了30%？」攤商笑說：「沒啦！10%而已啦！別講了我就很爽啊！」見店家笑得合不攏嘴又一副作勢低調，可見高雄的改變基層百姓都有感！現在高雄人彷彿「快樂的出航」，都懷著希望打拚；高雄人儼然「希望的化身」。謝並暗批，以上可見過去執政者到底讓高雄人「沒希望」了多久？

(中時電子報)

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