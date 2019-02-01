日媒稱韓國瑜成小英最怕男人 韓憂：這事才最可怕！

2019年02月01日 08:42 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

2020總統大選，網路聲量最高的韓國瑜在當選高雄市長後，受到國際媒體關注，日本網路媒體新潮社日前專訪韓國瑜，還在標題上寫「韓國瑜是總統蔡英文最怕男人」，外界好奇，韓國瑜有機會成為台灣2020年總統候選人嗎？韓國瑜回應，「誰都不可怕」、「高雄經濟要是繼續不發展、經濟衝不起來，那才最可怕！」。

高雄市政府近日可謂門庭若市，昨天前來拜會的先是美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑，率高雄分處處長歐雨修等人；之後是日本台灣交流協會高雄事務所所長中郡錦藏。此前是新加坡駐台代表、數日後墨西哥代表也要過來。就如韓國瑜所說，「高雄市政府都會變成八國聯軍了」。

據港媒《中評社》報導的快評文章，文章認為，美日等紛紛主動前來接觸，非韓國瑜主動去靠攏，印證「韓旋風」的威力，日本網路媒體新潮社日前專訪韓國瑜，以「韓國瑜是蔡英文最怕的男人」為題做報道。日媒顯然已視「韓國瑜為台灣2020年大選的有力競爭者」。

韓國瑜昨接受媒體聯訪，他也回應了日媒近日報導內容，日媒標題寫著「蔡英文總統最害怕的男人」，並指就是韓國瑜，韓說，「沒有，那是日本記者寫的，他有他的看法。對我來講誰都不可怕」，我覺得「高雄經濟要是繼續不發展、經濟衝不起來，那才最可怕！」。

(中時電子報)