拚好「胸」！G奶摩鐵公主露「半球」嬌喊：換老婆不如換房間

2019年02月01日 08:53 中時電子報 張國欽

高雄市觀光局力推愛情產業鏈，與20家摩鐵（Motel）業者合作舉辦「2019愛你久久 高雄10大愛情摩鐵票選活動」，其中伊甸風情汽車旅館第二代Talcy拚好「胸」，大方展現32G好身材，甚至露出「半球」、手舉標語「換老婆不如換地方」拉票，讓網友看了大噴鼻血。

Talcy秀出「南半球」超養眼。（合成圖／翻攝自Talcy臉書）

（合成圖／翻攝自Talcy臉書）

本身是模特兒的Talcy，目前在中國經商，為了贏得「10大愛情摩鐵」票選，每天都在社群平台拉票，並大方貼出養眼照，秀出傲人的豪乳及好身材。她日前發文表示：「我記得10年前，第一次帶當時的男友回家裡的旅館開房間，就是住這間101號房！」

摩鐵公主Talcy大方貼出性感火辣照，為自家的旅館拉票。（圖／翻攝自Talcy臉書）

不僅如此，Talcy還大方分享南半球照片，手裡拿著「換老婆不如換地方」的標語遮胸，而且還標記標籤：「#最喜歡帶男友回家裡的旅館開房間了」、「#每次都要住不一樣主題的房間」、「#換男友不如換房間」，吸引將近1400個網友按讚，並紛紛留言表示：「莎莎超美麗！」、「太養眼」、「人美，怎拍都行」、「投票了！」。

(中時電子報)