NBA》這下尷尬了！一眉哥擠進全明星替補

2019年02月01日 08:55 中時電子報 黃及人

今年全明星賽東區明星隊替補名單。(取自NBAALLStar官推)

聯盟今天(1日)公布18日在夏洛特開打的今年全明星賽東、西區替補名單，結果出現令人相當尷尬局面，因為正跟鵜鶘鬧出走，且暫時可能不再出賽的「一眉哥」安東尼戴維斯，順利生涯第6次擠進西區明星隊，他到底能不能打全明星賽備受關注！

擠進西區明星隊替補的球星除了一眉哥，還有勇士「浪花弟」克雷湯普生、拓荒者利拉德、馬刺艾卓奇、金塊約基奇、灰狼唐斯及雷霆韋斯布魯克，其中約基奇是生涯首次入選，浪花弟的入選，也讓勇士擁有3名全明星球員(另兩人是杜蘭特與柯瑞)。

至於東區明星隊替補包含活塞布雷克葛瑞芬、暴龍羅瑞、巫師畢爾、公鹿米德頓、溜馬歐拉迪波、七六人班西蒙斯與魔術武切維奇，其中米德頓、班西蒙斯與武切維奇都是生涯首次，不過歐拉迪波早已宣告整季報銷，必須找來其他球星頂替。

這份全明星賽替補名單除了安東尼戴維斯會不會打備受關注，更一口氣擁有3名高人氣卻落選的遺珠之憾，因為包含熱火韋德、獨行俠東契奇與灰狼羅斯，雖在球迷票選時搶下高票，卻在各隊教練票選替補得票過低，造成落選結果並不意外。

聯盟預計8日舉辦史上首次的網路直播兩隊隊長選秀過程，屆時將由西區隊長湖人「小皇帝」詹姆斯，以及東區隊長公鹿「字母哥」阿提托康波公開挑選自家球星，會出現怎樣選秀結果，勢必令人相當好奇。

(中時電子報)