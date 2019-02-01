王品旗下三品牌今起漲價！夏慕尼漲幅5.83％

2019年02月01日 09:10 工商 姚舜

王品牛排、夏慕尼鐵板燒及莆田餐廳2月1日起漲價。(本報系資料照)

台灣最大連鎖餐飲集團王品集團旗下王品牛排、夏慕尼鐵板燒，以及莆田中餐廳自2月1日起漲價了。

王品集團表示，自2014起迄今4年，王品所屬「王品牛排」與「夏慕尼」鐵板燒皆未漲價，這4年來，勞基法基本工資時薪漲幅30.4％、月薪漲幅19.8％。主要食材的牛肉市價漲幅超過20％，為繼續提供消費者優質服務，不得不調整價格。王品1350元套餐，調整為1390元；1650元套餐，調整為1690元；3980元套餐，調整為3990元

王品集團宣布，自2019年2月1日起，調整王品牛排與夏慕尼套餐價格，消費者訂位2／1之後的餐席，均已告知相關訊息；原持有兩品牌禮券的消費者，權益不受影響，凡持王品牛排禮券到該品牌門店用餐，仍可兌換原1350元王品牛排套餐。持夏慕尼禮券到該品牌門店用餐，仍可兌換原1030元的新香謝鐵板套餐，差價皆由店家自行吸收，消費者不需另補差額。

此外，王品集團所屬莆田餐廳，因應人事及食材成本雙重壓力，同步自108年2月1日起調整部份菜色價格（10％服務費另計）。

王品牛排調漲3種套餐，漲幅分別為2.96％、2.42％、0.25％，夏慕尼漲幅則為5.83％，莆田則是調漲部分單品菜餚價格，換算客單價約高出10元。王品集團強調，消費者在一月預定王品牛排或吃夏慕尼鐵板燒的時候，就已告知消費者2月1號起會調整部分商品價格。

(工商 )