王定宇單挑佛光山諷花燈像告別式 網友：有本事跟星雲說

2019年02月01日 09:08 中時電子報 邱珮畇

韓粉反擊貼出潘恒旭臉書拍的點燈照，說點燈後挺美的。金銀河的蓮花是佛光山燈區，每一朵蓮花都有星雲大師每一年的祝福！(潘恒旭臉書)

台南立委王定宇送新人祝賀花籃上面卻出現「敬輓」。(中華民國反黑島屁童聯盟粉絲頁)

民進黨立委王定宇諷高雄金銀河燈會佛光山花燈區，讓他想到告別式，可以直接留用到「中元普渡」，批韓國瑜「營造城市美學要十多年，毀掉它只要一個月啊！」台南韓粉在「韓國瑜後援會」說，不好意思我們台南選出這種立委，敢單挑佛光山我也是驚呆了，高雄的立委還不快跟上!

高雄燈會目前還在布置中，地點由港邊移往愛河畔，以愛河為主題打造金銀河意象，但網友在臉書「只是堵藍」粉專PO出蓮花燈柱搭配人偶花燈的作品照片，被狂酸「我終於知道為什麼要叫做金銀河了，配上金紙、銀紙，再搭配金童玉女加蓮花」，更嘲諷「還是不要叫做金銀河好了，要不要乾脆叫做三途河？」。

台南立委王定宇也在臉書批「這....營造城市美學要十多年，毀掉它只要一個月啊！韓國瑜的金銀河燈會美學，讓我感動到想...『一鞠躬 再鞠躬 三鞠躬』！讚嘆不已！」並在圖片上說可以直接留用到「中元普渡」。

台南韓粉在「韓國瑜後援會」說，不好意思我們台南選出這種立委，敢單挑佛光山我也是驚呆了，高雄的立委還不快跟上!

網友留言「他若現在就想被超渡很樂意幫他找法師~」、「誰推了張銘清？？台南觀光 墮落到現在！」、「他有本事去跟星雲大師面前說去」、「潘局長拍起來就很有質感，真的拍照技術不好先去練練再來嘴」、「點燈後挺美的」、「感謝王定宇委員的大力輔選，因你的這番言論，至少幫「龍介仙」立委補選增加一萬張選票！」「照牠的邏輯……這是2020民進黨的告別式。」、「我把他傳到佛光山粉絲頁了」「要批評韓總請先掛號排隊，順便看看自己是那根蔥那根蒜」。

網友又回顧全國第一高票立委王定宇之前賀新人百年好合，卻送「敬輓」花籃照片，紅紙燙金字上寫著百年好合，王定宇「敬輓」，似乎把囍事跟喪事搞混了，王定宇則在多家媒體報導後，在臉書道歉。

網友也挖出，2017年高雄愛河燈會「隨風搖曳的花鞦韆」花燈，被民眾認為眼神空洞，像極了傳說中的「紅衣小女孩」，意外爆紅，為該年高雄燈會創造10億元觀光產值。留言「看來他們忘記了這一年燈會的紅衣小女孩，才叫真恐怖，但也因此吸引超多遊客來觀賞 !」

(中時電子報)