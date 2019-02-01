藍基層為何拱韓選總統？趙少康一句話拍桌怒轟黨高層！

2019年02月01日 09:06 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨若沒意外，應就是總統蔡英文出馬角逐總統大選。但國民黨到現在，連個影都還沒有，只見國民黨前新北市長朱立倫、黨主席吳敦義、前立法院長王金平和前總統馬英九，在為總統大選候選人資格爭得你死我活。對此，資深媒體人趙少康拍桌砲轟「這群黨高層，知不知道基層為何拱高雄市長韓國瑜選總統，就是你們這群人一直在拖，大家已經都沒信心了，非常焦慮」！

趙少康在其所主持的政論節目上表示，國民黨以前的選舉，只有一個人呀！就是黨主席出馬競選，馬英九跟李登輝時期都是這樣。但2020年不一樣，這次有很多人要選，所以要有一個制度來選出候選人來。雖然現在很多人主張全民調，全民調也不是不行，但是之前連勝文選台北市長時，全民調高不高？洪秀柱選總統時，民調高不高？結果是什麼？沒有打過仗的是不行的！

趙少康再怒轟，今天國民黨就算用民調讓朱立倫出頭了，朱立倫面對的，民進黨正在搞兩岸牌，台北市長柯文哲也在旁邊虎視眈眈，請問朱立倫主張是什麼？雖然他相信最後朱立倫會出線，但朱就一定會贏得選舉？差得遠！候選人一定要接地氣，一定要過五關斬六將，政策的辯論才行，只靠幾通電話出線，也不知道主張和政策是什麼，很危險的。馬英九就是這樣出頭，但是出頭之後，馬英九做得如何？他許多政策都沒有經過檢驗，所以朱立倫有沒有可能是馬英九2.0？

趙少康拍桌大罵，說一堆人問他提倡美式初選制度是不是別有用心？他只是希望國民黨建立制度，他更希望有一兩個類似韓國瑜的新人，也能夠加進來辯論，這樣才有意思。國民黨真是不成氣、真是沒有出息！

至於韓國瑜能不能選總統議題上，趙少康表示，韓當然可以選，因為柯文哲可以選，為什麼韓國瑜不能選，雖然柯可以用他是第二屆的理由去選，而韓國瑜的確是才剛上任，但是韓國瑜可以說，他會給高雄更多的利，因為總統可以做得比高雄市長更多補助和建設，不過，最終要看高雄市民願不願意接受。

接者就是時機點，趙少康指出，國民黨登記到最後一天，假如朱立倫民調很高，有可能會代表國民黨選，但他會不會贏？另外一個就是假如真的是韓國瑜出線，那麼韓國瑜就是在不宜主動的情形下出線，他只能被動選總統。

趙少康再表示，民進黨2016年贏了國民黨以後，等於把國民黨踩在腳底下，把國民黨什麼都鬥垮。如過這次國民黨在選輸，國民黨就完了。而且這次要是民進黨贏了，民進黨一定會變本加厲把國民黨搞垮，因為民進黨一定會這樣覺得，這樣搞國民黨都贏，當然要變本加厲，把國民黨搞死掉。所以國民黨基層焦慮的是這個，但基層焦慮有用嗎？

(中時電子報)