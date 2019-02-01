一張圖秒懂過年天氣 北台忽冷忽暖2天變一次

2019年02月01日 09:27 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

春節連假期間有兩波冷空氣，低溫約14-15℃，北部地區氣溫變化最大。(本報資料照)

天氣風險公司統整國際天氣。(圖/天氣風險臉書)

過年九天連假，許多人已經準備好出遊計畫，到底春節期間天氣如何？氣象達人彭啟明表示，除夕到大年初一冷空氣南下，氣溫明顯下降，北部、東部地區會轉為陰陣雨的天氣，低溫約14-15℃；春節期間的兩波東北風，主要影響北部、東部地區，中南部氣溫變化不大。

彭啟明在《天氣風險 WeatherRisk》臉書指出，還沒大掃除的人，可以把握周六到周日的好天氣，預期周末天氣穩定舒適，各地高溫都有26-29℃。除夕到大年初一(下周一、二)，預期會有一波冷空氣南下，氣溫明顯下降，北部、東部地區會轉為陰陣雨的天氣型態。

初二到初四(下周三至周五)，東北季風逐漸減弱、氣溫回暖，各地大多多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。初五、初六(下周六、日)，另一波東北季風南下，北部及東北部天氣轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部多雲到晴。

彭啟明表示，春節連假期間，雖有兩波冷空氣影響，但不算太冷，低溫約14-15℃，北部地區氣溫變化最大，中南部天氣相對穩定，很適合外出活動，但要注意西半部空氣品質較差。

至於打算出國旅遊的，天氣風險公司也整理了國際天氣指出，美國最近真的很冷，預計會持續至春節期間，要注意保暖；大家最常去的日本、韓國有機會下雪！日本北部甚至要留意暴風雪；位於南半球的紐西蘭、澳洲現在則是炎熱夏天。

(中時電子報)