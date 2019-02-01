NBA》坐不下去？詹皇洛城內戰緊急宣告復出

詹姆斯去年耶誕大戰受傷時的痛苦表情令人不捨。(美聯社)

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中時電子報

原本湖人還在昨天(1月31日)宣布，「小皇帝」詹姆斯應該不會在今天(1日)上演的湖人出戰快艇「洛杉磯內戰」戲碼上場，沒想到突然變卦了，《Yahoo Sports》記者海尼斯爆料，詹皇決定將於今天宣告傷癒復出，看來真的坐不住了！

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詹姆斯是在去年與勇士的耶誕大戰當中，不慎造成腹股溝拉傷的嚴重傷勢，整整缺席快要40天時間，這是他16年職業生涯以來最長的因傷缺陣時間，在他缺席的17場比賽當中，湖人僅拿6勝11敗，26勝25敗戰績也跌到西區第9。

本季場均27.3分、8.3籃板及7.1助攻的詹姆斯，去年夏天從騎士跳槽湖人的最大心願，就是領軍湖人重返季後賽行列，甚至挑戰總冠軍，沒想到卻遇生涯最嚴重的1次受傷，由於腹股溝傷勢可大可小，才讓詹黃陣營如此小心處理。

有趣的是，詹姆斯今天宣告傷癒復出後，下場比賽就是3日再次前往甲骨文球館遭遇勇士，等同馬上又回到當初自己受傷的「傷心地」，更要碰上「五星戰隊」真正到齊的勇士，這個對戰組合可說未演先轟動，也讓詹皇表現更受矚目。

(中時電子報)

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