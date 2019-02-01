搞懂這幾招！春節返鄉出遊不塞車

2019年02月01日 12:59 中時電子報 戴安瑋

令人期待的春節9天連假明天展開，依據高公局分析，今年除夕前正逢週六、日，分散一些南下返鄉團圓車流量，估計除夕當天國道較往年不塞車，但初一拜拜、初二回娘家、初三及初四走春車潮，都會造成部份路段壅塞，尤其初三、初四還會有北返車流出現，將為連假中車流最大量，民眾上國道前最好先查詢路況，改走省道，以免塞在車陣中。

今年春節假期從2月2日放到2月10日，長達9天，高公局為讓民眾順利返鄉及旅遊，訂定疏運計畫，從初一開始，部分路段實施高乘載管制外，春節9天假期間每日0至5時國道也將全線暫停收費。交通部長林佳龍更說，為了春節疏運，他將傚法「大禹治水，過家門不入」。

根據高公局訂定的春節疏運計畫，計有部分路段將實施高乘載管制、春假期間每日0至5時國道全線暫停收費、國道全線採長途折扣單一費率，無每日20公里優惠里程，國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費。

其中，高承載管制方面，逢假日即大塞車的國5，恐從第一天到最後一天都會塞塞塞，初一至初三每日上午7時至12時，實施南下高承載管制，初四、初五則是每日下午14時至21時實施高承載管制，限坐3人以上小客車進入；國1、國3則是初三、初四每日下午13時至18時實施北上高承載管制，國1實施路段為高雄端至湖口、國3實施路段為九如至大溪。

高公局說，往年也曾有過春節9天連假，但不曾有除夕前二天就是週六、週日情形，所以今年民眾不但可提早二天南下返鄉團圓，同時也分散了除夕當天車流，初一車流特性，則是以民眾祭祀拜拜為主，國道部份路段車流量大，其餘順暢，但初二回娘家則恐會壅塞，初三、初四是全家出遊車流，鄰近主題樂園、觀光景點的路段會車多壅塞外，初三下午就會出現北返車流，初四達到最高峰。

高公局表示，國5壅塞時可改走台九北宜公路，國1或國3壅塞時可改走省道或西濱快速道路，讓年假返鄉、出遊不塞車。

(中時電子報)