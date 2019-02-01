爆竹一聲迎新春 新北市開放專區安心玩煙火

爆竹一聲迎新春，新北市開放定時定點專區讓民眾安心玩煙火。（新北市消防局提供）

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中時電子報

春節將屆，新北市為提供民眾休閒娛樂及安全環境，並有效管理爆竹煙火施放行為，特別規劃於平時及特定節日(元旦、除夕、春節、元宵節、端午節、中秋節及國慶日等)，每日6時至22時，分別提供本市3處及8處較空曠地區，開放為爆竹煙火施放專區供民眾施放一般爆竹煙火，以避免隨處施放爆竹煙火，影響公共安全及安寧。

消防局特別提出，民眾於施放專區施放爆竹煙火時，除依照產品使用說明施放外，應依現場標示範圍或現場管理人員指定之範圍內，朝向空曠區域施放並注意公共安全，嚴禁朝人員、設施物等施放或其他致生危險之行為。

消防局並提醒，按爆竹煙火管理條例第13條規定，兒童（指依兒童及少年福利法第2條所稱未滿12歲之人）施放爆竹煙火時，父母、監護人或其他實際照顧兒童之人應陪同，倘經發現未陪同施放，可處新臺幣3,000元以上、1萬5,000元以下罰鍰；且兒童禁止施放之一般爆竹煙火種類有升空類、飛行類及摔炮類，請家長多多注意勿購買前述爆竹煙火，以維護兒童施放爆竹煙火的安全，不要因一時疏忽發生遺憾。

消防局更呼籲選購爆竹煙火時，應確認有附加「爆竹煙火認可標示」的爆竹煙火，其屬經抽樣檢驗合格，且有明確使用方式及廠商資料，對消費者購買而言，安全有保障。如有發現未貼有認可標示的爆竹煙火，可直接撥打119專線或直接洽當地消防分隊前往取締，以杜絕非法爆竹產品，保障民眾生命財產安全。

(中時電子報)

查詢新北市開放煙火專區位置及附圖按這裡：

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