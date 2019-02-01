NBA》總算說上話？湖人提5方案索討一眉哥

儘管湖人一口氣提5種交易方案給鵜鶘，安東尼戴維斯想跳槽湖人仍不容易。(美聯社)

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中時電子報

先前始終拒接湖人電話的鵜鶘總管鄧普斯，如今終於屈服了嗎？《ESPN》權威記者沃納洛斯基1日爆料，湖人已跟鵜鶘首次進行「一眉哥」安東尼戴維斯談判，湖人總管魔術強生甚至一口氣提出5種交易方案，就想趕緊換到一眉哥！

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儘管湖人所提5種交易方案並未公布，但其中1種方案將是湖人送出朗佐鮑爾、英格拉姆、庫茲馬、祖巴茲與未來首輪籤，簡直是把年輕主力大出清，因為目前湖人早已放話，全隊除了「小皇帝」詹姆斯屬於非賣品，其他球員都可交易。

不過鵜鶘在現任老闆蓋兒班森默許下，將會想盡辦法讓湖人沒法在本季就讓安東尼戴維斯與詹姆斯聯手，也就是說至少希望可以拖延到明年夏天，一眉哥正式成為自由球員之後再說，所以鵜鶘打算從長計議，先用拖延戰術面對湖人。

沃神強調，不只是安東尼戴維斯，鵜鶘也在持續探詢包含米洛提奇、蘭道爾、摩爾等主力的報價，只是隨著交易截止日還剩1周，一眉哥確實打算繼續先幫鵜鶘打完這季在說，畢竟他才剛入選全明星賽替補，仍想在今年全明星賽出場。

有趣的是，先前才取消針對安東尼戴維斯個人帳號關注的鵜鶘官方推特，1日竟然又重新關注了他的推特帳號，這種反覆無常的態度，無非就在表達鵜鶘根本只想跟一眉哥繼續耗下去，怎樣也不想太容易讓他得償所願加盟湖人。

(中時電子報)

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